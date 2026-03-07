Jakab Máté újra inspiráló közegben dolgozhatott Amerikában
Ha egy honi szakember valamelyik sportág legmagasabb szintjén dolgozhat, arra mindenképpen figyelni kell. Jakab Máté szinte már hazajár az Egyesült Államokba, ahogyan tavaly, az idén is dolgozhatott a női 3x3-as bajnokságban, amely az Unrivaled névre hallgat (nem beszélve arról, hogy az NBA előszezonjaiban a Sacramento Kings szokta foglalkoztatni). Ezúttal is a Lunar Owls stábjában kapott helyet, amellyel bár Napheesa Collier, a tavalyi MVP műtétje miatt ezúttal nem jutott be a rájátszásba, nagy különbségű vereséget nem szenvedett, a legnagyobb figyelmet hozó, philadelphiai mérkőzését megnyerte – 21 490 néző látta, amint Marina Mabrey rekordot jelentő 47 pontot szór a Rose 85–75-ös legyőzése alkalmával.
„Még keresem a szavakat, próbálok reflektálni az élményre, levonni a tanulságokat – mondta Jakab Máté, a magyar női 3x3-as válogatott szövetségi kapitánya már itthon. – Rengeteg jó impulzus ért mindennap a világ legjobb játékosai körében, elképesztően inspiráló, ahogyan dolgoznak, látni a fegyelmezettséget és a tudatosságot. Az Unrivaled nyolc csapata ugyanazt az edzőközpontot használja Miamiban, ugyanazon a helyszínen zajlik a mérkőzések döntő többsége, szoros az érintkezés az ellenfelekkel. Jó volt visszatérni az ismerős közegbe, vezetőedzőnk most is DJ Sackmann volt, taktikai téren pedig még nagyobb beleszólást kaptam a szakmai kérdésekbe.”
Egyre többen beszélnek elismerően a két idényt maga mögött tudó ligáról, fontos volt tartalommal megtölteni a két WNBA-idény közti időszakot. A szakembert az elmúlt hetek, hónapok megerősítették abban, hogy a 3x3-as kosárlabda „speciális állatfaj”, nem mindig van úgy, hogy aki 5x5-ben jó, az jó a másik szakágban is. Hozzátette, bár Amerikában nem fél, hanem egész pályán zajlanak a mérkőzések, temérdek olyan figurális elem van, amelyet akár a magyar válogatott is ki tud próbálni.
Kathryn Westbeld a válogatottal készülhet
Idény közben első alkalommal edzőtáborozhat a női 3x3-as válogatott, erre március 11. és 14. között kerül sor. Gyakorlatilag mindenki Jakab Máté szövetségi kapitány rendelkezésére áll, át lehet ismételni a korábban elsajátított játékelemeket és lehet újdonságokat tanulni. Április elseje és negyedike között azok készülnek együtt, akik április 7-én elutaznak a szingapúri, hatcsapatos világbajnoki selejtezőre.
Jakab szerint, noha a résztvevő országok előzetes kvalitásai alapján nem feltételezhető egyértelműen, hogy erős torna lesz, komolyan kell venni. Az összetartásra 11 játékos kapott meghívót: Angyal Barbara, Baa Dominika, Boros Júlia, Böröndy Vivien, Laufer Gabriella, Papp Klaudia, Pusztai Petra, Szabó Fanni, Szerencsés Tamara, Tóth Franka és a honosított Kathryn Westbeld. Mivel Jakab Máté kapcsolata remek a „nagypályás” szövetségi kapitánnyal, Völgyi Péterrel, folyamatosan egyeztet vele, hogy neki milyen poszton, kire van szüksége. A játékosok közül Baa biztosan hiányzik majd, míg Laufer részvétele kérdéses, mind a ketten sérüléssel bajlódnak.