Nemzeti Sportrádió

NB I

Újpest–Paks 0–0 – ÉLŐ!, ZTE–ETO 2–1

Kiállítás után összeomlott a Spurs a Palace ellen, szurkolói már a szünet előtt elindultak haza

R. D. P.R. D. P.
2026.03.05. 23:13
null
Micky van de Ven piros lapja sokba került a hazaiak számára... (Fotó: Getty Images)
Címkék
Crystal Palace Tottenham Hotspur Premier League
A Crystal Palace 3–1-re nyert a Tottenham Hotspur otthonában az angol labdarúgó Premier League 29. fordulójában: a hazaiak ugyan megszerezték a vezetést, de Micky van de Ven kiállítása után teljesen szétestek. A vendégek még az első félidő végéig három gólt szereztek, miközben a csalódott Spurs-drukkerek közül sokan már a szünet előtt elhagyták a stadiont.

A Crystal Palace a 29. percben már egyszer betalált Ismaila Sarr révén, de a gólt VAR-vizsgálat után les miatt érvénytelenítették. Nem sokkal később a Tottenham Hotspur került előnybe: a 35. percben Dominic Solanke nem hibázott közelről egy gyors támadás végén.

A fordulópont a 38. percben jött el. Micky van de Ven lerántotta a ziccerben kilépő Sarrt, amiért a játékvezető büntetőt ítélt és kiállította a Spurs védőjét. A tizenegyest Sarr magabiztosan értékesítette, így egyenlített a Palace.

A vendégek az emberelőnyt gyorsan kihasználták: a hosszabbítás első percében Jörgen Strand Larsen a kapus lába között lőtt a hálóba, majd nem sokkal később ismét Sarr volt eredményes, így a Palace már 3–1-re vezetett. A hazai csapat összeomlása látványos volt, a Tottenham-szurkolók közül sokan már az első félidő végén elindultak kifelé a stadionból.

A második játékrészben a tíz emberrel játszó Spurs próbált szépíteni, de kevés veszélyt jelentett az ellenfél kapujára. A félidő egyik érdekes momentuma volt, amikor a korábban a Tottenhamnél játszó Brennan Johnson pályára lépett a Palace színeiben: a hazai szurkolók – már aki maradt – tapssal fogadták korábbi kedvencüket, akinek gólja Európa-liga-győzelmet ért tavaly.

A Palace végül magabiztosan őrizte meg az előnyét, miközben a Spurs tovább mélyítette a válságát: a csapat a tabella alsó részében áll, és egyre nagyobb nyomás nehezedik Igor Tudor vezetőedzőre, akivel sorozatban szenvedi el a vereségeket.

ANGOL PREMIER LEAGUE
29. FORDULÓ, csütörtöki mérkőzés
Tottenham Hotspur–Crystal Palace 1–3 (Solanke 34., ill. I. Sarr 40., 45+7. – az elsőt 11-esből, Strand Larsen 45+1.)
Kiállítva: Van de Ven (38., Tottenham)

Szerdán játszották
Aston Villa–Chelsea 1–4 (Douglas Luiz 2., ill. Joao Pedro 35., 45+6., 64., Palmer 55.)
Brighton & Hove Albion–Arsenal 0–1 (Saka 9.)
Fulham–West Ham United 0–1 (Summerville 65.)
Manchester City–Nottingham Forest 2–2 (Semenyo 31., Rodri 62., ill. Gibbs-White 57., E. Anderson 76.)
Newcastle United–Manchester United 2–1 (A. Gordon 45+6. – 11-esből, Osula 90., ill. Casemiro 45+9.)
Kiállítva: J. Ramsey (45+1., Newcastle)
Kedden játszották
AFC Bournemouth–Brentford 0–0
Everton–Burnley 2–0 (Tarkowski 32., Dewsbury-Hall 60.)
Leeds United–Sunderland 0–1 (H. Diarra 70. – 11-esből)
Wolverhampton Wanderers–Liverpool FC 2–1 (R. Gomes 78., André 90+4., ill. Szalah 83.)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

1. Arsenal

30

20

7

3

59–22

+37 

67 

2. Manchester City

29

18

6

5

59–27

+32 

60 

3. Manchester United

29

14

9

6

51–40

+11 

51 

4. Aston Villa

29

15

6

8

39–34

+5 

51 

5. Chelsea

29

13

9

7

53–34

+19 

48 

6. Liverpool

29

14

6

9

48–39

+9 

48 

7. Brentford

29

13

5

11

44–40

+4 

44 

8. Everton

29

12

7

10

34–33

+1 

43 

9. Bournemouth

29

9

13

7

44–46

–2 

40 

10. Fulham

29

12

4

13

40–43

–3 

40 

11. Sunderland

29

10

10

9

30–34

–4 

40 

12. Newcastle

29

11

6

12

42–43

–1 

39 

13. Crystal Palace

29

10

8

11

33–35

–2 

38 

14. Brighton & Hove Albion

29

9

10

10

38–36

+2 

37 

15. Leeds United

29

7

10

12

37–48

–11 

31 

16. Tottenham

29

7

8

14

39–46

–7 

29 

17. Nottingham Forest

29

7

7

15

28–43

–15 

28 

18. West Ham

29

7

7

15

35–54

–19 

28 

19. Burnley

29

4

7

18

32–58

–26 

19 

20. Wolverhampton

30

3

7

20

22–52

–30 

16 

 

 

Crystal Palace Tottenham Hotspur Premier League
Legfrissebb hírek

Tudor a Tottenham veresége után: Most jobban bízom a sikerünkben, mint a meccs előtt

Angol labdarúgás
Tegnap, 6:32

Óriási összeget, a bevételének közel felét elbukhatja a Spurs, ha kiesik a Premier League-ből

Angol labdarúgás
2026.03.05. 17:53

Szoboszlaié lehet február legszebb gólja a Premier League hivatalos honlapján is

Angol labdarúgás
2026.03.05. 14:51

Változás az angol futballban: jövőre már más lesz a Premier League-ért kiírt rájátszás

Angol labdarúgás
2026.03.05. 12:53

Potya góllal nyert az Arsenal, és duplán örülhet, miután csak ikszelt a Manchester City

Angol labdarúgás
2026.03.04. 22:36

„Ez a mérkőzés jól összefoglalja az idényünket” – Arne Slot a Liverpool kiesőjelölt elleni veresége után

Angol labdarúgás
2026.03.04. 07:06

A végén jöttek a gólok – a Liverpool kikapott Wolverhamptonban

Angol labdarúgás
2026.03.03. 23:19

Gól nélküli döntetlennel folytatódott a Bournemouth veretlenségi sorozata

Angol labdarúgás
2026.03.03. 22:35
Ezek is érdekelhetik