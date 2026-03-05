Kiállítás után összeomlott a Spurs a Palace ellen, szurkolói már a szünet előtt elindultak haza

A Crystal Palace a 29. percben már egyszer betalált Ismaila Sarr révén, de a gólt VAR-vizsgálat után les miatt érvénytelenítették. Nem sokkal később a Tottenham Hotspur került előnybe: a 35. percben Dominic Solanke nem hibázott közelről egy gyors támadás végén.

A fordulópont a 38. percben jött el. Micky van de Ven lerántotta a ziccerben kilépő Sarrt, amiért a játékvezető büntetőt ítélt és kiállította a Spurs védőjét. A tizenegyest Sarr magabiztosan értékesítette, így egyenlített a Palace.

A vendégek az emberelőnyt gyorsan kihasználták: a hosszabbítás első percében Jörgen Strand Larsen a kapus lába között lőtt a hálóba, majd nem sokkal később ismét Sarr volt eredményes, így a Palace már 3–1-re vezetett. A hazai csapat összeomlása látványos volt, a Tottenham-szurkolók közül sokan már az első félidő végén elindultak kifelé a stadionból.

📸 - THE TOTTENHAM FANS HAVE HAD ENOUGH, THEY ARE ALL GOING HOME! pic.twitter.com/h9QqIPDRLh — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 5, 2026

A második játékrészben a tíz emberrel játszó Spurs próbált szépíteni, de kevés veszélyt jelentett az ellenfél kapujára. A félidő egyik érdekes momentuma volt, amikor a korábban a Tottenhamnél játszó Brennan Johnson pályára lépett a Palace színeiben: a hazai szurkolók – már aki maradt – tapssal fogadták korábbi kedvencüket, akinek gólja Európa-liga-győzelmet ért tavaly.

A Palace végül magabiztosan őrizte meg az előnyét, miközben a Spurs tovább mélyítette a válságát: a csapat a tabella alsó részében áll, és egyre nagyobb nyomás nehezedik Igor Tudor vezetőedzőre, akivel sorozatban szenvedi el a vereségeket.

ANGOL PREMIER LEAGUE

29. FORDULÓ, csütörtöki mérkőzés

Tottenham Hotspur–Crystal Palace 1–3 (Solanke 34., ill. I. Sarr 40., 45+7. – az elsőt 11-esből, Strand Larsen 45+1.)

Kiállítva: Van de Ven (38., Tottenham)

Szerdán játszották

Aston Villa–Chelsea 1–4 (Douglas Luiz 2., ill. Joao Pedro 35., 45+6., 64., Palmer 55.)

Brighton & Hove Albion–Arsenal 0–1 (Saka 9.)

Fulham–West Ham United 0–1 (Summerville 65.)

Manchester City–Nottingham Forest 2–2 (Semenyo 31., Rodri 62., ill. Gibbs-White 57., E. Anderson 76.)

Newcastle United–Manchester United 2–1 (A. Gordon 45+6. – 11-esből, Osula 90., ill. Casemiro 45+9.)

Kiállítva: J. Ramsey (45+1., Newcastle)

Kedden játszották

AFC Bournemouth–Brentford 0–0

Everton–Burnley 2–0 (Tarkowski 32., Dewsbury-Hall 60.)

Leeds United–Sunderland 0–1 (H. Diarra 70. – 11-esből)

Wolverhampton Wanderers–Liverpool FC 2–1 (R. Gomes 78., André 90+4., ill. Szalah 83.)