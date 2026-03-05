Kiállítás után összeomlott a Spurs a Palace ellen, szurkolói már a szünet előtt elindultak haza
A Crystal Palace a 29. percben már egyszer betalált Ismaila Sarr révén, de a gólt VAR-vizsgálat után les miatt érvénytelenítették. Nem sokkal később a Tottenham Hotspur került előnybe: a 35. percben Dominic Solanke nem hibázott közelről egy gyors támadás végén.
A fordulópont a 38. percben jött el. Micky van de Ven lerántotta a ziccerben kilépő Sarrt, amiért a játékvezető büntetőt ítélt és kiállította a Spurs védőjét. A tizenegyest Sarr magabiztosan értékesítette, így egyenlített a Palace.
A vendégek az emberelőnyt gyorsan kihasználták: a hosszabbítás első percében Jörgen Strand Larsen a kapus lába között lőtt a hálóba, majd nem sokkal később ismét Sarr volt eredményes, így a Palace már 3–1-re vezetett. A hazai csapat összeomlása látványos volt, a Tottenham-szurkolók közül sokan már az első félidő végén elindultak kifelé a stadionból.
A második játékrészben a tíz emberrel játszó Spurs próbált szépíteni, de kevés veszélyt jelentett az ellenfél kapujára. A félidő egyik érdekes momentuma volt, amikor a korábban a Tottenhamnél játszó Brennan Johnson pályára lépett a Palace színeiben: a hazai szurkolók – már aki maradt – tapssal fogadták korábbi kedvencüket, akinek gólja Európa-liga-győzelmet ért tavaly.
A Palace végül magabiztosan őrizte meg az előnyét, miközben a Spurs tovább mélyítette a válságát: a csapat a tabella alsó részében áll, és egyre nagyobb nyomás nehezedik Igor Tudor vezetőedzőre, akivel sorozatban szenvedi el a vereségeket.
ANGOL PREMIER LEAGUE
29. FORDULÓ, csütörtöki mérkőzés
Tottenham Hotspur–Crystal Palace 1–3 (Solanke 34., ill. I. Sarr 40., 45+7. – az elsőt 11-esből, Strand Larsen 45+1.)
Kiállítva: Van de Ven (38., Tottenham)
Szerdán játszották
Aston Villa–Chelsea 1–4 (Douglas Luiz 2., ill. Joao Pedro 35., 45+6., 64., Palmer 55.)
Brighton & Hove Albion–Arsenal 0–1 (Saka 9.)
Fulham–West Ham United 0–1 (Summerville 65.)
Manchester City–Nottingham Forest 2–2 (Semenyo 31., Rodri 62., ill. Gibbs-White 57., E. Anderson 76.)
Newcastle United–Manchester United 2–1 (A. Gordon 45+6. – 11-esből, Osula 90., ill. Casemiro 45+9.)
Kiállítva: J. Ramsey (45+1., Newcastle)
Kedden játszották
AFC Bournemouth–Brentford 0–0
Everton–Burnley 2–0 (Tarkowski 32., Dewsbury-Hall 60.)
Leeds United–Sunderland 0–1 (H. Diarra 70. – 11-esből)
Wolverhampton Wanderers–Liverpool FC 2–1 (R. Gomes 78., André 90+4., ill. Szalah 83.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
30
20
7
3
59–22
+37
67
|2. Manchester City
29
18
6
5
59–27
+32
60
|3. Manchester United
29
14
9
6
51–40
+11
51
|4. Aston Villa
29
15
6
8
39–34
+5
51
|5. Chelsea
29
13
9
7
53–34
+19
48
|6. Liverpool
29
14
6
9
48–39
+9
48
|7. Brentford
29
13
5
11
44–40
+4
44
|8. Everton
29
12
7
10
34–33
+1
43
|9. Bournemouth
29
9
13
7
44–46
–2
40
|10. Fulham
29
12
4
13
40–43
–3
40
|11. Sunderland
29
10
10
9
30–34
–4
40
|12. Newcastle
29
11
6
12
42–43
–1
39
|13. Crystal Palace
29
10
8
11
33–35
–2
38
|14. Brighton & Hove Albion
29
9
10
10
38–36
+2
37
|15. Leeds United
29
7
10
12
37–48
–11
31
|16. Tottenham
29
7
8
14
39–46
–7
29
|17. Nottingham Forest
29
7
7
15
28–43
–15
28
|18. West Ham
29
7
7
15
35–54
–19
28
|19. Burnley
29
4
7
18
32–58
–26
19
|20. Wolverhampton
30
3
7
20
22–52
–30
16