U23-as birkózó Eb: tizenöt magyar indul Nagybecskereken

A hazai szövetség (MBSZ) szombat reggeli közleménye szerint a programot a szabadfogásúak nyitják hétfőn, ebben a szakágban négy magyar mutathatja meg magát. Bácsi Péter, az MBSZ szakmai igazgatója hangsúlyozta: a szakágnak egy nagy hiányzója van.

„Az U20-as Eb-ezüstérmes Arsunkaev Musza a zágrábi UWW-rangsorversenyen komoly combsérülést szenvedett, műteni is kellett. Különösen fájó a távolmaradása, mert esélyes lehetett volna az éremszerzésre. Ligeti Dániel tanítványa, Gellén Milán visszatér. Tavaly megnyerte a felnőtt országos bajnokságot, reméljük, hosszú távon beépül a csapatba. A legtöbbet talán Mizsei Zoltántól várhatjuk, biztatóan teljesített a legutóbbi felnőttversenyeken” – idézte a közlemény Bácsi Pétert.

A nőknél az U20-as világbajnok, U23-as Eb-ezüstérmes Elekes Enikő betegsége és sérülése miatt kórházban is volt, és bár el tudott volna indulni, Bácsi szerint nem szerették volna kockáztatni az áprilisi felnőtt Európa-bajnoki részvételét. Az alsó súlycsoportokban Fáth Laura és Terék Gerda tavaly a juniorok között Eb-érmes volt, utóbbi már az U23-as mezőnyben is állt dobogón, feljebb Szenttamási Róza és Pók Karolina is bizonyított már.

„Az első öt hely valamelyikére bármelyikük odaérhet” – vélekedett a szakmai igazgató.

Kötöttfogásban hét kategóriában is érdekelt a magyar küldöttség. Bácsi szerint a legnagyobb reménységük az U20-as Európa-bajnok, U23-as vb-harmadik nehézsúlyú Darabos László.

„Tudjuk róla, hogy bárhol képes jól szerepelni. A csapatból hárman még juniorok, tehát fiatalok és fontos tapasztalatszerzés előtt állnak. Szinte mindegyiküknek van már érme korosztályos világversenyről, javarészt a felnőttekkel készülnek, szóval bízunk benne, hogy szép eredmények születnek. Azt hiszem, egy-két érem elvárható a csapattól” – fejtette ki.

Az U23-as nagybecskereki Európa-bajnokság programja

Hétfő-kedd, szabadfogás

57 kg: Rácz Balázs (UTE-KIMBA)

65 kg: Mizsei Zoltán (FTC-MVM-KIMBA)

70 kg, 79 kg, 97 kg: nincs magyar induló

Kedd-szerda, szabadfogás

92 kg: Angyal Krisztián (Csepeli BC)

125 kg: Gellén Milán (Veszprémi SC)

61 kg, 74 kg, 86 kg: nincs magyar induló

Szerda-csütörtök, nők

50 kg: Fáth Laura (BHSE-KIMBA)

55 kg: Terék Gerda (Csepel TC-KIMBA)

68 kg: Pók Karolina (Vasas SC)

59 kg, 76 kg: nincs magyar induló

Csütörtök-péntek, nők

57 kg: Szenttamási Róza (Csepel TC-KIMBA)

53 kg, 62 kg, 65 kg, 72 kg: nincs magyar induló

Péntek-szombat, kötöttfogás

55 kg: Domokos Edmond (Szigetvári BSE-KIMBA)

77 kg: Botos Dominik (DVTK-KIMBA)

130 kg: Darabos László (BHSE)

63 kg, 87 kg: nincs magyar induló

Szombat-vasárnap, kötöttfogás

60 kg: Fige Levente (BHSE)

67 kg: Zsitovoz Petro (ESMTK-KIMBA)

82 kg: Szinay Szabolcs (DVTK-KIMBA)

97 kg: Vitai Vendel (Egri VSI-KIMBA)

72 kg: nincs magyar induló