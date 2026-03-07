U23-as birkózó Eb: tizenöt magyar indul Nagybecskereken
A hazai szövetség (MBSZ) szombat reggeli közleménye szerint a programot a szabadfogásúak nyitják hétfőn, ebben a szakágban négy magyar mutathatja meg magát. Bácsi Péter, az MBSZ szakmai igazgatója hangsúlyozta: a szakágnak egy nagy hiányzója van.
„Az U20-as Eb-ezüstérmes Arsunkaev Musza a zágrábi UWW-rangsorversenyen komoly combsérülést szenvedett, műteni is kellett. Különösen fájó a távolmaradása, mert esélyes lehetett volna az éremszerzésre. Ligeti Dániel tanítványa, Gellén Milán visszatér. Tavaly megnyerte a felnőtt országos bajnokságot, reméljük, hosszú távon beépül a csapatba. A legtöbbet talán Mizsei Zoltántól várhatjuk, biztatóan teljesített a legutóbbi felnőttversenyeken” – idézte a közlemény Bácsi Pétert.
A nőknél az U20-as világbajnok, U23-as Eb-ezüstérmes Elekes Enikő betegsége és sérülése miatt kórházban is volt, és bár el tudott volna indulni, Bácsi szerint nem szerették volna kockáztatni az áprilisi felnőtt Európa-bajnoki részvételét. Az alsó súlycsoportokban Fáth Laura és Terék Gerda tavaly a juniorok között Eb-érmes volt, utóbbi már az U23-as mezőnyben is állt dobogón, feljebb Szenttamási Róza és Pók Karolina is bizonyított már.
„Az első öt hely valamelyikére bármelyikük odaérhet” – vélekedett a szakmai igazgató.
Kötöttfogásban hét kategóriában is érdekelt a magyar küldöttség. Bácsi szerint a legnagyobb reménységük az U20-as Európa-bajnok, U23-as vb-harmadik nehézsúlyú Darabos László.
„Tudjuk róla, hogy bárhol képes jól szerepelni. A csapatból hárman még juniorok, tehát fiatalok és fontos tapasztalatszerzés előtt állnak. Szinte mindegyiküknek van már érme korosztályos világversenyről, javarészt a felnőttekkel készülnek, szóval bízunk benne, hogy szép eredmények születnek. Azt hiszem, egy-két érem elvárható a csapattól” – fejtette ki.
Az U23-as nagybecskereki Európa-bajnokság programja
Hétfő-kedd, szabadfogás
57 kg: Rácz Balázs (UTE-KIMBA)
65 kg: Mizsei Zoltán (FTC-MVM-KIMBA)
70 kg, 79 kg, 97 kg: nincs magyar induló
Kedd-szerda, szabadfogás
92 kg: Angyal Krisztián (Csepeli BC)
125 kg: Gellén Milán (Veszprémi SC)
61 kg, 74 kg, 86 kg: nincs magyar induló
Szerda-csütörtök, nők
50 kg: Fáth Laura (BHSE-KIMBA)
55 kg: Terék Gerda (Csepel TC-KIMBA)
68 kg: Pók Karolina (Vasas SC)
59 kg, 76 kg: nincs magyar induló
Csütörtök-péntek, nők
57 kg: Szenttamási Róza (Csepel TC-KIMBA)
53 kg, 62 kg, 65 kg, 72 kg: nincs magyar induló
Péntek-szombat, kötöttfogás
55 kg: Domokos Edmond (Szigetvári BSE-KIMBA)
77 kg: Botos Dominik (DVTK-KIMBA)
130 kg: Darabos László (BHSE)
63 kg, 87 kg: nincs magyar induló
Szombat-vasárnap, kötöttfogás
60 kg: Fige Levente (BHSE)
67 kg: Zsitovoz Petro (ESMTK-KIMBA)
82 kg: Szinay Szabolcs (DVTK-KIMBA)
97 kg: Vitai Vendel (Egri VSI-KIMBA)
72 kg: nincs magyar induló