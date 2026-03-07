Nemzeti Sportrádió

NS-jótékonyság: válogatott kézilabdás mezre lehet licitálni

2026.03.07. 10:02
A Turizmus Szívvel Alapítvány adománygyűjtést indított annak érdekében, hogy segítsen eljutni a hosszúhetényi U14-es fiú kézilabdacsapatnak a svédországi Partille-kupára, amely a világ egyik legnagyobb sportági utánpótlás-eseménye.

A kezdeményezés célja, hogy a fiatal sportolók élményt és nemzetközi tapasztalatot szerezhessenek, amiről minden utánpótláskorú játékos álmodik.

A kampányhoz egy különleges sportrelikvia is kapcsolódik: a magyar férfi kézilabda-válogatott játékosai által aláírt mez és labda, amely azé a támogatóé lesz, aki a legnagyobb adománnyal segíti a csapatot. Licitálni az alapítvány Facebook-oldalán lehet.

 

