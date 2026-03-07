NS-jótékonyság: válogatott kézilabdás mezre lehet licitálni
A Turizmus Szívvel Alapítvány adománygyűjtést indított annak érdekében, hogy segítsen eljutni a hosszúhetényi U14-es fiú kézilabdacsapatnak a svédországi Partille-kupára, amely a világ egyik legnagyobb sportági utánpótlás-eseménye.
A kezdeményezés célja, hogy a fiatal sportolók élményt és nemzetközi tapasztalatot szerezhessenek, amiről minden utánpótláskorú játékos álmodik.
A kampányhoz egy különleges sportrelikvia is kapcsolódik: a magyar férfi kézilabda-válogatott játékosai által aláírt mez és labda, amely azé a támogatóé lesz, aki a legnagyobb adománnyal segíti a csapatot. Licitálni az alapítvány Facebook-oldalán lehet.
Legfrissebb hírek
Bánhidi Bence: A legjobb szó a GOG-ra a kiszámíthatatlan
Kézilabda
2026.03.05. 09:03
Klujber Katrin: Semmilyen teher nincs rajtunk
Kézilabda
2026.03.04. 10:11
Két góllal nyert Győrben a Ferencváros
Kézilabda
2026.02.28. 21:26
Ezek is érdekelhetik