Nem rózsás a csapataink helyzete a férfi kézi BL-ben

Nehéz helyzetbe hozta magát mindkét magyar csapat a BL 13. fordulójában elszenvedett vereségével. A Szeged hazai pályán 37–34-re maradt alul a dán GOG ellen, a Veszprém hatgólos előnyről kapott ki 33–31-re a francia Nantes vendégeként. A jelenlegi állás alapján csoda kellene mindkét együttestől a kölni négyes döntőbe jutáshoz, ami a mostani formájukban nagyon távolinak tűnik. Az idén összesen lejátszott hat BL-meccsükből csak a Veszprém tudott egyet megnyerni.

„Sajnos, ebben az idényben nem ez az első alkalom, hogy ilyen történik velünk – adott hangot aggodalmának Xavier Pascual, a Veszprém vezetőedzője. – A probléma nem fizikai eredetű. A helyzeteket kialakítottuk, de a végén nem jöttek be a lövések. Előnyben voltunk, jól játszottunk, aztán kikaptunk. Nem először – ennek az okát kell megkeresni. Az idény kulcsfontosságú részében járunk, ez még egyszer nem fordulhat elő.”

A csoportkörből már csak egy forduló van hátra, az Építők csütörtökön a már biztos második és ezzel negyeddöntős Aalborgot fogadja. Hiába lesz már a dán együttesnek tét nélküli a találkozó, kevés nehezebb ellenfelet sodorhatott volna a veszprémiek útjába a kulcsmeccsre a sors.

Míg a Veszprém mind a négy potenciális ellenfelével szemben esélyes lenne a rájátszáskörben, a Szegedre ez már nem biztos, hogy igaz. Talán éppen akkor járna a legjobban, ha valahogyan az ősi riválist sodorná az útjába a sors, de az sem lenne garancia a sikerre. Ha a két magyar klub vb óta látott formáját figyeljük, a visszaesés látható. Már nincs sok idő rá, hogy fordítsanak a kockán, az idény vége gyorsabban eljön, mint azt hisszük.

A Veszprém csütörtökön 45 percen át uralta a nantes-i meccsét, aztán jött a „leolvadás”. A Szegednek is voltak jó periódusai, így az első tíz perc, a szünet előtti szakasz és a második félidő nyitó percei, de nem tudta állandósítani a jó játékát. A GOG fiataljai lendületbe jöttek, folyamatosan kicselezték a hazai védőket, és 31–31 után sorozatban három góllal eldöntötték a két pont sorsát.

„Az elején még volt néhány védésem, amelyekből gyors gólokat tudtunk szerezni, aztán nagyon nehézzé tették nekünk a meccset. Türelmesen támadtak, sok egy az egy elleni helyzetet megnyertek, ezért nem kellett kilenc méterről vállalkozniuk, ziccereket lőhettek. Tehetséges játékosaik vannak, de tudunk jobban játszani náluk, csak ezt most nem voltunk képesek megmutatni. Még mindig jó lehetőségeink vannak előrébb végezni a csoportban, a nehézségeink ellenére is győzelemben reménykedünk Plockban” – mondta lapunknak Tobias Thulin, a Szeged svéd kapusa.

Csapata nincs könnyű helyzetben a folyamatos sérüléshullám miatt, többen is „összedrótozva”, csak félig-meddig egészségesen kellett, hogy pályára lépjen a GOG ellen. Talán éppen az állandóság hiánya az egyik tényező, amiért Michael Apelgren együttesének játékában visszalépést lehet felfedezni a svéd vezetőedző első idényéhez képest. A Szeged szerdán Fazekas Gergő, Szita Zoltán és Ilic Zoran már biztos csoportharmadik együttesénél, a Wisla Plock otthonában zárja a BL első szakaszát.

A szegedi klub pénteken bejelentette, hogy Szűcs Ernő Péter 2026. február 25-ével, új szakmai megbízásaira tekintettel befejezte igazgatósági elnöki tevékenységét. A vezetői átmenet a klub stabil működését biztosítva valósul meg, az igazgatóság új elnökének személyéről hamarosan tájékoztatást adnak.

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

13. FORDULÓ

A-csoport

2026. március 4.

Aalborg (dán)–Füchse Berlin (német) 31–35

Industria Kielce (lengyel)–Sporting CP (portugál) 39–33

2026. március 5.

Dunamo Bucuresti–Kolstad (norvég) 33–23

Nantes (francia)–One Veszprém HC 33–31

B-csoport

2026. március 4.

HC Zagreb (horvát)–Orlen Wisla Plock (lengyel) 26–34

Eurofarm Peliszter (északmacedón)–Paris Saint-Germain (francia) 34–34

2026. március 5.

Magdeburg (német)–Barca (spanyol) 29–36

OTP Bank-Pick Szeged–GOG (dán) 34–37

AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Füchse Berlin 13 11 – 2 436–396 +40 22 2. Aalborg 13 9 1 3 419–374 +45 19 3. Kielce 13 7 1 5 429–425 +4 15 4. Nantes 13 7 – 6 419–382 +37 14 5. VESZPRÉM 13 7 – 6 438–411 +27 14 6. Sporting 13 6 – 7 435–447 –12 12 7. Dinamo Bucuresti 13 2 – 11 366–400 –34 4 8. Kolstad 13 2 – 11 360–467 –107 4