Vb-selejtezők: Harry Kane duplájával Albániában is simán nyert Anglia

Már Angliának és Albániának sem volt tétje a világbajnoki selejtezősorozat utolsó mérkőzésének. A „háromoroszlánosok” még októberben biztosították a helyüket a 2026-os világbajnokságon, az albánok pedig csütörtökön, az andorraiak legyőzésével vívták ki a pótselejtezős jogot.

A meccs nem is zajlott nagy hőfokon, bár az angolok azért arra figyeltek, hogy irányítsák a találkozót – majdnem 70 százalékban a vendégeknél volt a labda az első félidőben, de nagyobb lehetőség egyik kapu előtt sem alakult ki.

A gól nélküli első játékrész után Harry Kane a 74. percben betalált, dacára annak, hogy előtte már az albánok előtt is adódtak helyzetek: a Bayern München támadója egy jobb oldali szögletrúgás után, közvetlen közelről kotorta a labdát az albánok kapujába. És ha egyszer Kane beindul, az nem jelent jót az ellenfélnek: a 82. percben ismét eredményes volt az angolok gólvágója – ezúttal egy balról érkező, hajszálpontos beívelés nyomán fejelt közelről a hazai kapuba.

Újabb gól már nem esett a folytatásban – bár Kane a 93. percben közel járt a mesterhármashoz –, egy nagyon szerencsétlen jelenet beárnyékolta az utolsó perceket: az albánok játékosa, Armando Broja megsérült, emiatt többperces ápolás után hordágyon vitték le a pályáról – a jelekből ítélve hosszú kihagyás vár majd rá... 0–2

A csoport másik – ugyancsak tét nélküli – mérkőzésén Szerbia odahaza 2–1-re legyőzte Lettországot.

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ

K-CSOPORT

Albánia–Anglia 0–2 (Kane 74., 82.)

Szerbia–Lettország 2–1 (Katai 49., Sztankovics 60., ill. Gutkovskis 12.)