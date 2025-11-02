Nemzeti Sportrádió

Van Dijk: Tavaly minden napsütés és szivárvány volt, most pedig olyan, mintha a kiesés ellen kellene harcolnunk

B. A. P.B. A. P.
Vágólapra másolva!
2025.11.02. 08:04
null
Virgil van Dijkék szeptember közepe óta először nem kaptak gólt (Fotó: Getty Images)
Címkék
Liverpool Mohamed Szalah Szoboszlai Dominik Arne Slot Aston Villa Premier League angol bajnokság
A Liverpool FC az Aston Villa legyőzésével törte meg négymeccses bajnoki vereségsorozatát. A 2–0-ra megnyert mérkőzést követően Arne Slot a 250. liverpooli gólját szerző Mohamed Szalah teljesítményét méltatta, az egyiptomi időt kért, míg Virgil van Dijk a kritikus hangokra reagált.

„Örülök az eredménynek és a mai teljesítménynek. Most szerencsésebbek voltunk, ellentétben az elmúlt hetekkel, ennyit jelentenek ezek az apróságok. Más meccsen több helyzetet dolgoztunk ki akcióból, de a futballban az eredmény számít. Azt hiszem, minden szurkolónk elégedett lehet, ahogy irányítottuk a mérkőzést és átjátszottuk őket. Ha gólokra van szükségünk, akkor nyitottabbnak kell lennünk és ennek eredményeként jöhetnek a kontratámadások is” – idézi a Liverpool holnapja Arne Slot vezetőedzőt.

„A Liverpoolban mindig érezni a nyomást. Ha tizenöt mérkőzéssel a bajnokság vége előtt vezeted a tabellát, akkor is érzed, és ha olyan formában vagy, mint most, akkor is. De mindig érezzük a szurkolók támogatását, ennek a hatását az Aston Villa ellen is érezni lehetett” – tette hozzá Slot.

Angol labdarúgás
12 órája

Újra nyert a címvédő: az Aston Villa ellen magára talált a Liverpool

Szoboszlai Dominik végigjátszotta az összecsapást, Kerkez Milos és Pécsi Ármin a kispadról nézte végig csapata győzelmét.

A holland tréner a klub színeiben 250. gólját szerző Mohamed Szalah teljesítményét is méltatta: „Szinte hihetetlen, hogy valaki 250 gólt szerezzen egy klubban. A 250 gól már önmagában is nagy teljesítmény, főleg egy klub színeiben elérni ezt. Manapság nemigen látni ilyet a futballban. A gólján kívül is remek teljesítményt nyújtott. Az is tetszett, hogy nemcsak támadásban teljesített jól, hanem védekezésben is segítette a csapatot.

SZALAH 250. LIVERPOOLI GÓLJA

„Volt néhány vereségünk a PL-ben és a BL-ben, de örülök, hogy sikerült visszatérni a helyes útra. Ez jó érzés a Real Madrid és a Manchester City elleni meccsek előtt. Nagyszerű érzés gólokat szerezni és trófeákat nyerni egy ilyen nagy klubban. Büszke vagyok az eredmény miatt. Az elejétől fogva mondtam, hogy ez egy nagyon nehéz idény lesz számunkra. Van néhány új játékosunk, akik nagyon jó igazolások, de időre van szükségük, emellett néhány jó játékost elvesztettünk. Csak időre van szükségünk, hogy alkalmazkodjunk és megismerjük egymás játékát, és akkor minden rendben lesz”vélte Szalah.

A Liverpool FC szeptember 14. óta először nem kapott gólt egy mérkőzésen. A védelem vezére, Virgil van Dijk így értékelt a találkozót követően: „Az elmúlt hetekben azt vettem észre, hogy sok olyan zaj van, amelyre nincs befolyásunk, és ezt csapatként kell kezelnünk. Néhány vélemény nevetséges, de meg kell tanulni kezelni. A külső zajok hatással lehetnek egyes játékosokra, de mi összetartunk. Olyan világban élünk, ahol különböző platformon mindenki sokféleképp kifejezheti a saját véleményét, és mindenki tudja, mi a legjobb. Távol kell tartanunk magunkat ettől, és a kemény munkára kell koncentrálnunk. Az előző idényben is voltak negatívumok, de mindenhol csak napsütés és szivárvány volt, most pedig olyan, mintha a kiesés ellen kellene harcolnunk. Így működik ez a világban.”

ANGOL PREMIER LEAGUE
10. FORDULÓ
Liverpool FC–Aston Villa 2–0 (1–0)
Liverpool, Anfield, 60 407 néző. Vezette: Attwell
Liverpool: Mamardasvili – Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson – Gravenberch, A. Mac Allister – Szalah, Szoboszlai, Gakpo – Ekitiké (Wirtz, 77.). Menedzser: Arne Slot
Aston Villa: D. Martínez – Cash, Konsa, P. Torres (Mings, 75.), Digne (Maatsen, 75.) – Kamara, Amadou Onana – Guessand (Malen, 59.), Rogers, McGinn (Barkley, 59.) – Watkins (Sancho, 75.). Menedzser: Unai Emery
Gólszerző: Szalah (45+1.), Gravenberch (58.)

  1. Arsenal

10

8

1

1

18–  3

+15 

25 

  2. Bournemouth

9

5

3

1

16–11

+5 

18 

  3. Liverpool

10

6

4

18–14

+4 

18 

  4. Tottenham

10

5

2

3

17–  8

+9 

17 

  5. Chelsea

10

5

2

3

18–11

+7 

17 

  6. Sunderland

9

5

2

2

11–  7

+4 

17 

  7. Manchester United

10

5

2

3

17–16

+1 

17 

  8. Manchester City

9

5

1

3

17–  7

+10 

16 

  9. Crystal Palace

10

4

4

2

14–  9

+5 

16 

10. Brighton

10

4

3

3

17–15

+2 

15 

11. Aston Villa

10

4

3

3

9–10

–1 

15 

12. Brentford

10

4

1

5

14–16

–2 

13 

13. Newcastle

9

3

3

3

9–  8

+1 

12 

14. Everton

9

3

2

4

9–12

–3 

11 

15. Leeds United

10

3

2

5

9–17

–8 

11 

16. Burnley

10

3

1

6

12–19

–7 

10 

17. Fulham

9

2

2

5

9–14

–5 

18. Nottingham Forest

10

1

3

6

7–19

–12 

19. West Ham United

9

1

1

7

7–20

–13 

20. Wolverhampton

9

2

7

7–19

–12 

a bajnokság állása

 

Liverpool Mohamed Szalah Szoboszlai Dominik Arne Slot Aston Villa Premier League angol bajnokság
Legfrissebb hírek

Kovács István vezeti a Liverpool–Real Madrid rangadót a Bajnokok Ligájában

Bajnokok Ligája
6 perce

Újra nyert a címvédő: az Aston Villa ellen magára talált a Liverpool

Angol labdarúgás
12 órája

Van de Ven hibája döntött, a Chelsea megverte a Tottenhamet a londoni derbin

Angol labdarúgás
14 órája

Diallo lábában maradt a győztes gól, az elefántcsontparti szélső bombája egy pontot ért az MU-nak Nottinghamben

Angol labdarúgás
17 órája

Az Arsenal bajnoki címe és sok-sok pontazonosság – ezt jósolják a PL-ben

Angol labdarúgás
Tegnap, 9:37

Isak aligha játszik szombaton a Liverpoolban, de egy fontos játékos visszatérhet

Angol labdarúgás
2025.10.31. 12:16

Dupla Tízes: Szoboszlai Dominik kilóg a Liverpoolból – nem a rossz irányba

Minden más foci
2025.10.30. 12:03

Eden Hazard és Gary Neville is bekerült a PL Hírességek Csarnokába

Angol labdarúgás
2025.10.30. 10:08
Ezek is érdekelhetik