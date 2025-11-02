Van Dijk: Tavaly minden napsütés és szivárvány volt, most pedig olyan, mintha a kiesés ellen kellene harcolnunk

A holland tréner a klub színeiben 250. gólját szerző Mohamed Szalah teljesítményét is méltatta: „Szinte hihetetlen, hogy valaki 250 gólt szerezzen egy klubban. A 250 gól már önmagában is nagy teljesítmény, főleg egy klub színeiben elérni ezt. Manapság nemigen látni ilyet a futballban. A gólján kívül is remek teljesítményt nyújtott. Az is tetszett, hogy nemcsak támadásban teljesített jól, hanem védekezésben is segítette a csapatot.”

SZALAH 250. LIVERPOOLI GÓLJA

„Volt néhány vereségünk a PL-ben és a BL-ben, de örülök, hogy sikerült visszatérni a helyes útra. Ez jó érzés a Real Madrid és a Manchester City elleni meccsek előtt. Nagyszerű érzés gólokat szerezni és trófeákat nyerni egy ilyen nagy klubban. Büszke vagyok az eredmény miatt. Az elejétől fogva mondtam, hogy ez egy nagyon nehéz idény lesz számunkra. Van néhány új játékosunk, akik nagyon jó igazolások, de időre van szükségük, emellett néhány jó játékost elvesztettünk. Csak időre van szükségünk, hogy alkalmazkodjunk és megismerjük egymás játékát, és akkor minden rendben lesz” – vélte Szalah.

A Liverpool FC szeptember 14. óta először nem kapott gólt egy mérkőzésen. A védelem vezére, Virgil van Dijk így értékelt a találkozót követően: „Az elmúlt hetekben azt vettem észre, hogy sok olyan zaj van, amelyre nincs befolyásunk, és ezt csapatként kell kezelnünk. Néhány vélemény nevetséges, de meg kell tanulni kezelni. A külső zajok hatással lehetnek egyes játékosokra, de mi összetartunk. Olyan világban élünk, ahol különböző platformon mindenki sokféleképp kifejezheti a saját véleményét, és mindenki tudja, mi a legjobb. Távol kell tartanunk magunkat ettől, és a kemény munkára kell koncentrálnunk. Az előző idényben is voltak negatívumok, de mindenhol csak napsütés és szivárvány volt, most pedig olyan, mintha a kiesés ellen kellene harcolnunk. Így működik ez a világban.”

ANGOL PREMIER LEAGUE

10. FORDULÓ

Liverpool FC–Aston Villa 2–0 (1–0)

Liverpool, Anfield, 60 407 néző. Vezette: Attwell

Liverpool: Mamardasvili – Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson – Gravenberch, A. Mac Allister – Szalah, Szoboszlai, Gakpo – Ekitiké (Wirtz, 77.). Menedzser: Arne Slot

Aston Villa: D. Martínez – Cash, Konsa, P. Torres (Mings, 75.), Digne (Maatsen, 75.) – Kamara, Amadou Onana – Guessand (Malen, 59.), Rogers, McGinn (Barkley, 59.) – Watkins (Sancho, 75.). Menedzser: Unai Emery

Gólszerző: Szalah (45+1.), Gravenberch (58.)