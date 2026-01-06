Egyből nekiment a Chelsea új főnökének Carragher és Neville

Még jóformán meg sem száradt a tinta Liam Rosenior szerződésén, az angol futballmédia két megmondóembere, Jamie Carragher és Gary Neville egyből jelezte, erősen kételkedik abban, hogy frissen kinevezett szakember sikeres lesz a londoni klubnál.

„Nagy lehetőség ez neki, de a Chelsea és annak szurkolói nincsenek hozzászokva az ilyen kinevezésekhez. Ők José Mourinho-, Antonio Conte- és Guus Hiddink-félékhez szoktak – nagynevű menedzserekhez, akik leteszik a névjegyüket a klubnál. Nem érzem úgy, hogy Rosenior erre képes lenne, nem hiszem, hogy alkalmas rá, hogy a Chelsea-t bajnoki címig vagy Bajnokok Ligája-győzelemig vezesse" – jelentette ki Carragher a Sky Sportson.

Egykori válogatottbeli csapattársához csatlakozott Gary Neville is, akinek leginkább afelől vannak kétségei, hogy az öreg rókának korántsem mondható Rosenior hogyan boldogul majd a „kékek” csikócsapatával.

„Csak kölykökkel nem nyerhetsz semmit. Ez tény. A Chelsea-nél is szükség van a tapasztalatra. Ha fiatal a csapatod, rutinos edzőre van szükség, erre megint egy fiatal trénert neveztek ki. A fiatal játékosoknak szükségük van a tekintélyre és az iránymutatásra” – fogalmazott a Manchester United egykori remek szélső védője.