Egyből nekiment a Chelsea új főnökének Carragher és Neville

2026.01.06. 12:13
Jamie Carragher és Gary Neville (Fotó: Getty Images)
Jamie Carragher és Gary Neville szerint is hibázott a Chelsea azzal, hogy a nagyrészt fiatal játékosokból álló csapat élére Liam Rosenior személyében viszonylag tapasztalatlan edzőt nevezett ki.

Még jóformán meg sem száradt a tinta Liam Rosenior szerződésén, az angol futballmédia két megmondóembere, Jamie Carragher és Gary Neville egyből jelezte, erősen kételkedik abban, hogy frissen kinevezett szakember sikeres lesz a londoni klubnál.

„Nagy lehetőség ez neki, de a Chelsea és annak szurkolói nincsenek hozzászokva az ilyen kinevezésekhez. Ők José Mourinho-, Antonio Conte- és Guus Hiddink-félékhez szoktak – nagynevű menedzserekhez, akik leteszik a névjegyüket a klubnál. Nem érzem úgy, hogy Rosenior erre képes lenne, nem hiszem, hogy alkalmas rá, hogy a Chelsea-t bajnoki címig vagy Bajnokok Ligája-győzelemig vezesse" – jelentette ki Carragher  a Sky Sportson.

Egykori válogatottbeli csapattársához csatlakozott Gary Neville is, akinek leginkább afelől vannak kétségei, hogy az öreg rókának korántsem mondható Rosenior hogyan boldogul majd a „kékek” csikócsapatával.

„Csak kölykökkel nem nyerhetsz semmit. Ez tény. A Chelsea-nél is szükség van a tapasztalatra. Ha fiatal a csapatod, rutinos edzőre van szükség, erre megint egy fiatal trénert neveztek ki. A fiatal játékosoknak szükségük van a tekintélyre és az iránymutatásra” – fogalmazott a Manchester United egykori remek szélső védője.

Angol labdarúgás
3 órája

Liam Rosenior a Chelsea új vezetőedzője – hivatalos

A „kékek” új főnöke pályafutása során a Hull Cityt és a Strasbourgot irányította.

 

 

Liam Rosenior Jamie Carragher Chelsea FC Gary Neville Premier League
