Új szerződést írt alá az Aston Villa angol válogatott támadója

A 22 éves angol válogatott támadó 2024 februárjában érkezett a Middlesbrough-tól, és rövid idő alatt Unai Emery egyik kulcsjátékosává vált. Teljesítményét nemcsak a klubjában, hanem országos szinten is elismerték: 2024 novemberében bemutatkozott az angol válogatottban, míg az előző idényben az Év fiatal játékosának választották.

„Nagyon boldog vagyok – a klub bizalma igazán jó érzéssel tölt el, és nagyon vártam, hogy aláírhassam az új szerződést” – mondta Rogers a hosszabbítás bejelentése után.

„Ez az otthonom. A menedzser, a játékostársak, a stáb – mindenki barátságos és támogató. Minden nap izgatottan jövök edzeni, keményen dolgozom, és igyekszem a legjobbat nyújtani.”

A fiatal támadó hozzátette, számára a legfontosabb, hogy élvezze a játékot és szabadon kifejezhesse magát a pályán: „Semmi okom nem lenne arra, hogy ne maradjak itt. Boldog vagyok, hogy továbbra is az Aston Villában folytathatom.”