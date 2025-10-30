Nemzeti Sportrádió

Angol Ligakupa: az Arsenallal találkozik a Liverpoolt kiejtő Palace

2025.10.30. 08:38
Meg­tartották a labdarúgó Angol Ligakupa negyeddöntőjének sorsolását, amely több érdekes párosítást is hozott: az Arsenal a Crystal Palace-t fogadja, a Chelsea a harmadosztályú Cardiff Cityhez látogat, míg a Manchester City a Brentforddal csap össze. A Newcastle United pedig hazai pályán mérkőzik meg a Fulhammel.

A negyeddöntőbe jutásért a Manchester City 3–1-re verte a Swansea Cityt, a Brentford pedig 5–0-ra páholta el a Grimsby Townt. A Palace a tartalékos Liverpoolt ütötte ki, utóbbinál csak Kerkez Milos játszott a magyar légiósok közül.

Angol labdarúgás
11 órája

Az Arsenal, a Chelsea és a City is továbbment az Angol Ligakupában, a Newcastle rangadót nyert

Az „ágyúsok” ezúttal sem kaptak gólt, a londoni kékek újabb kiállításba szaladtak bele, Pep Guardioláék megizzadtak Swansea-ban, a „szarkák” pedig a Spurs verték meg kettővel.

A mérkőzéseket a december 15-i héten rendezik, a győztes pedig a sorozat végén Konferencialiga-szereplést is kiharcolhat.

ANGOL LIGAKUPA
NEGYEDDÖNTŐK
Arsenal–Crystal Palace
Cardiff City (III.)–Chelsea
Manchester City–Brentford
Newcastle United–Fulham

Ezek is érdekelhetik