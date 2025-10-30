Angol Ligakupa: az Arsenallal találkozik a Liverpoolt kiejtő Palace

Meg­tartották a labdarúgó Angol Ligakupa negyeddöntőjének sorsolását, amely több érdekes párosítást is hozott: az Arsenal a Crystal Palace-t fogadja, a Chelsea a harmadosztályú Cardiff Cityhez látogat, míg a Manchester City a Brentforddal csap össze. A Newcastle United pedig hazai pályán mérkőzik meg a Fulhammel.

A negyeddöntőbe jutásért a Manchester City 3–1-re verte a Swansea Cityt, a Brentford pedig 5–0-ra páholta el a Grimsby Townt. A Palace a tartalékos Liverpoolt ütötte ki, utóbbinál csak Kerkez Milos játszott a magyar légiósok közül.