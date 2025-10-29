Nemzeti Sportrádió

Az Arsenal, a Chelsea és a City is továbbment az Angol Ligakupában, a Newcastle rangadót nyert

2025.10.29. 23:13
Saka is betalált, továbbment az Arsenal (Fotó: Getty Images)
Mint ismert, a Liverpool 3–0-ra kikapott a Crystal Palace-tól, így búcsúzott az Angol Ligakupától, de további élcsapatok is játszottak a sorozatban: továbbment az Arsenal, a Manchester City, a Newcastle és a Chelsea is.

 

Az Arsenal védelme továbbra is világszerte rettegett. Mikel Arteta csapata 14 tétmeccsen mindösszesen három gólt kapott a mai, Brighton elleni meccsel együtt, amelyen Ethan Nwaneri és Bukayo Saka is betalált, így lett 2–0.

A Manchester City Walesben, a Swansea City otthonában már a 12. percben hátrányba került, de a szünet előtt egyenlített, majd a hajrához közelítve Omar Marmus góljával a vezetést is megszerezte, végül a ráadásban még egyszer betalált, így 3–1-re nyert, de azért alaposan megizzadt.

A Chelsea ismét a fiataljait vette elő, akárcsak a Bajnokok Ligájában, s ez bevált, a 15. percben már kettővel ment Enzo Maresca csapata a Wolverhampton ellen. Már 3–0 is volt, a vége mégis 4–3 lett, mert a londoni kékek egyszerűen nem tudnak sima meccset játszani, ezúttal is jött egy kiállítás, a visszatérő Liam Delapet szórták ki.

A legnagyobb rangadót a Newcastle és a Tottenham vívta egymással, de egyértelművé váltak ez erőviszonyok. A „szarkák” jobban futballoztak, s nyertek is kettővel (2–0), betalált Nick Woltemade is.

ANGOL LIGAKUPA
NYOLCADDÖNTŐ
Arsenal–Brighton 2–0 (Nwaneri 57., Saka 76.)
Swansea City (II.)–Manchester City 1–3 (Franco 12., ill. Doku 39., Marmus 77., Cherki 90+3.)
Wolverhampton Wanderers–Chelsea 3–4 (Arokodare 48., Wolfe 73., 90+1., ill. Andrey Santos 5., George 15., Estevao 41., Gittens 89.)
Newcastle United–Tottenham Hotspur 2–0 (Schär 24., Woltemade 50.)
Liverpool–Crystal Palace 0–3 (I. Sarr 41., 45., Pino 88.)

 

Ezek is érdekelhetik