Szoboszlai a forduló játékosa lehet a PL-ben, a munkabírását dicsérik Angliában – videó

Mint ismert, a Liverpool Szoboszlai Dominik szabadrúgásgóljával legyőzte az Arsenalt a harmadik forduló rangadóján. A magyar válogatott csapatkapitánya gólja mellett a mezőnymunkájával is felhívta a figyelmet, őt választották a mérkőzés legjobbjának. A Premier League Facebook-oldalán most a jobbhátvéd pozíciójában pályára lépő Szoboszlai Dominik futóteljesítményét emelik ki.

A Premier League hivatalos oldalán megindult a szavazás a forduló játékosára. A jelöltek között ott van Jarrod Bowen (West Ham United), Jack Grealish (Everton), Marc Guehi (Crystal Palace), Enzo Le Fee (Sunderland), Bryan Mbeumo (Manchester United), Joao Pedro (Chelsea), Marcos Senesi (Bournemouth) és Szoboszlai Dominik is.

A magyar válogatott csapatkapitányára ide kattintva lehet szavazni.