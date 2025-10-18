Rövid pályás gyorskorcsolya: váltóink a mezőny második felében a montreali wt-viadalon

Rangsoroló futamot futott a montreali world tour-viadalon pénteken a magyar vegyes és férfiváltó is, amely azt jelentette, hogy a negyeddöntőben nem végzett elődöntőt érő helyen, és mellette még azt, hogy ebben a futamban a minél jobb helyezés nagyon fontos (lett volna), hiszen éppen azért rendezik meg az ilyen futamokat (máskor nem szokták), hogy a kvalifikációs pontokat eloszthassák a jégen mutatott teljesítmény (s ne például a világranglista vagy éppen időeredmény) alapján.

A férfiváltónk a 9–12. helyről döntő futamban a belga és a brit váltó mögött a harmadik, így összesítésben a 11. lett – a vegyes váltó a belgák után másodikként ért célba, így lett összességében a 10.

Az egyéni küzdelmekben egyetlen magyar sem jutott a vasárnapi döntős programba egyenes ágon: 1500 méteren a reményfutamokból újra próbálkozhat Somodi Maja, Sziliczei-Német Rebeka és Bácskai Sára Luca, míg ötszázon már csak Somogyi Barbara javíthat.

Férfi ezer méteren a három magyar induló (Jászapáti Péter, Nógrádi Bence, Moon Wonjun) a reményfutamokból még visszaverekedheti magát a legjobbak közé.