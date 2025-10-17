Arteta szerint még hetekig eltarthat Ödegaard felépülése
Még a válogatott szünet előtt sérült meg az angol élvonalban (Premier League) érdekelt Arsenal karmestere, Martin Ödegaard. Az „ágyúsok” szakvezetője, Mikel Arteta a Fulham elleni, szombati bajnokit megelőző sajtótájékoztatón beszélt a norvég futballista helyzetéről.
„Ez még hetekig el fog tartani. Nincs konkrét dátum kitűzve, de Martin felépülése jól halad. Nincs szerencséje a sérülésekkel ebben az idényben, azonban szerintem néhány héten belül visszatérhet a pályára. Minden a térde gyógyulásától függ” – szögezte le az Arsenal vezetőedzője.
Mikel Arteta hozzátette, hogy a csütörtöki edzés egy részét kihagyó Martín Zubimendi és Ben White játéka nincs veszélyben – a spanyol középpályás esetében több időt akart adni a regenerálódásra, miután Zubimendi a spanyol válogatott mindkét mérkőzésén pályára lépett.
Legfrissebb hírek
PL: eltiltották a Chelsea vezetőedzőjét
Angol labdarúgás
2025.10.15. 18:36
Százmilliós tőkeinjekciót jelentett be a Tottenham
Angol labdarúgás
2025.10.09. 13:44
Ezek is érdekelhetik