Arteta szerint még hetekig eltarthat Ödegaard felépülése

2025.10.17. 18:21
Fotó: Getty Images
Még a válogatott szünet előtt sérült meg az angol élvonalban (Premier League) érdekelt Arsenal karmestere, Martin Ödegaard. Az „ágyúsok” szakvezetője, Mikel Arteta a Fulham elleni, szombati bajnokit megelőző sajtótájékoztatón beszélt a norvég futballista helyzetéről.

„Ez még hetekig el fog tartani. Nincs konkrét dátum kitűzve, de Martin felépülése jól halad. Nincs szerencséje a sérülésekkel ebben az idényben, azonban szerintem néhány héten belül visszatérhet a pályára. Minden a térde gyógyulásától függ” – szögezte le az Arsenal vezetőedzője.

Mikel Arteta hozzátette, hogy a csütörtöki edzés egy részét kihagyó Martín Zubimendi és Ben White játéka nincs veszélyben – a spanyol középpályás esetében több időt akart adni a regenerálódásra, miután Zubimendi a spanyol válogatott mindkét mérkőzésén pályára lépett.

 

