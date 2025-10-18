Nemzeti Sportrádió

Úszás: Kós Hubert tovább javította a magyar csúcsot 100 vegyesen

KOVÁCS ERIKAKOVÁCS ERIKA
Vágólapra másolva!
2025.10.18. 07:10
Kós Hubert 51 másodperc alá vitte a 100 vegyes országos csúcsát (Fotó: Getty Images)
Címkék
úszás 100 vegyes Kós Hubert
Éppen úgy, mint az első állomás első napján Carmelben: a második viadal első napján Westmontban Kós Hubert nyerte a 200 hátat, míg száz vegyesen a harmadik lett – az országos csúcs pedig immár 51 másodpercen belüli.

Három ausztrál győzelem az első napon – így is indult az úszók rövid pályás világkupa-sorozatának második, westmonti állomása (400 gyorson Lani Pallister és Sam Short nyert, mindkét számban volt magyar induló: Ábrahám Minna egyéni csúccsal a kilencedik, Sárkány Zalán a hatodik lett, aztán Kaylee McKeown is „behúzta” az ötven hátat). 

Meg úgy is, ahogyan a carmeli egy héttel korábban, hiszen olimpiai, világ- és Európa-bajnok úszónk, Kós Hubert ezúttal is megmutatta, ki az úr kétszáz háton (itt öccse, Olivér az előfutamokban egyéni rekorddal a 13. lett), száz vegyesen meg újfent harmadik lett. Egyáltalán nem mellesleg: a Carmelben a 2022-es országos csúcsán (52.82) kétszer is „faragó” (előbb 52.11, majd 51.29) áttörte az 51 másodpercet, a magyar rekord szombat hajnal óta: 50.99.

Az előfutamok során a magyarok közül 100 pillangón Márton Richárd a 18. (52.43), Fángli Henrietta 200 mellen a 14. (2:27.63) lett. 50 gyorson Németh Nándor a 21. (21.77), Senánszky Petra a 12. (24.69) legjobb időt úszta. Száz vegyesen Kós Hubert mellett Jászó Ádám és Zombori Gábor is indult, előbbi a 21. (54.12), utóbbi a 24. (54.90) lett. 

RÖVID PÁLYÁS VILÁGKUPA-SOROZAT, 2. ÁLLOMÁS, WESTMONT 

Érdekesebb eredmények. Férfiak. 400 m gyors: 1. Samuel Short (ausztrál) 3:36.27, …6. Sárkány Zalán 3:39.37. 200 m hát: 1. Kós Hubert 1:47.51, 2. Thomas Ceccon (olasz) 1:48.76. 100 m pillangó: 1. Noé Ponti (svájc) 48.47. 100 m vegyes: 1. Shaine Casas (amerikai) 50.45, 2. Ponti 50.76, 3. Kós Hubert 50.99 – országos csúcs, régi: 51.29, Kós, 2025. Nők. 400 m gyors: 1. Lani Pallister (ausztrál) 3:52.42, 9. Ábrahám Minna 4:03.44. 200 m pillangó: 1. Regan Smith (amerikai) 2:00.20

 

úszás 100 vegyes Kós Hubert
Legfrissebb hírek

Kós Hubert bemutatta, hogyan kell tökéletes technikával úszni – videó

Úszás
2025.10.16. 16:05

Huszonöt évesen visszavonul a négyszeres olimpiai bajnok úszó

Úszás
2025.10.16. 09:33

Úszás: középpontban a budapesti ifi Eb-vel alakul a honi versenynaptár

Utánpótlássport
2025.10.15. 14:51

Kós Hubert: Bob a halálba hajtott minket, nem hittem, hogy ennyire fel tudok gyorsulni

Úszás
2025.10.13. 18:21

Úszás: Kósé a 100 hát aranya és a carmeli vk összetett elsősége a férfiak között

Úszás
2025.10.13. 07:50

Úszás: az utánpótlás legjobb éremszerző klubja az UNI Győr

Utánpótlássport
2025.10.12. 18:38

Úszás: Kós Hubert az 50 hátat is megnyerte a carmeli vk-viadalon

Úszás
2025.10.12. 07:30

Úszás: Kós Hubert nyert 200 háton és magyar rekordot úszott 100 vegyesen

Úszás
2025.10.11. 07:41
Ezek is érdekelhetik