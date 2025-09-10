Nagy a baj? Kihagyja a manchesteri derbit a City kulcsembere

Omar Marmus az afrikai világbajnoki selejtezők legutóbbi fordulójában, kedden szenvedett térdsérülést: az egyiptomiak egyik legismertebb játékosát a 9. percben le kellett cserélni Burkina Faso ellen.

A 26 éves támadó szerdán mankóval jelent meg Egyiptomban, hogy további vizsgálatokat végezzenek rajta. Marmus hamarosan visszarepül klubjához, a Manchester Cityhez, hogy megkezdje a rehabilitációját – arról egyelőre nincs információ, hogy pontosan mennyi időre dőlt ki.

Marmus – aki januári érkezése óta az egyik legfontosabb tagja Pep Guardiola rendszerének – így nem lép pályára a Manchester United ellen.

ANGOL PREMIER LEAGUE

4. FORDULÓ

Vasárnap

17.30: Manchester City–Manchester United (Tv: Spíler1)