Nemzeti Sportrádió

Nagy a baj? Kihagyja a manchesteri derbit a City kulcsembere

R. D. P.R. D. P.
2025.09.10. 16:21
Omar Marmus 28 tétmeccsen 8 gólnál és 4 előkészítésnél jár a Manchester City színeiben (Fotó: Getty Images)
A Manchester City megerősítette, hogy a csapat egyiptomi válogatott sztárja, Omar Marmush nem lép pályára a Premier League 4. fordulójában. Pep Guardiola együttese vasárnap a városi rivális Manchester Unitedot fogadja.

Omar Marmus az afrikai világbajnoki selejtezők legutóbbi fordulójában, kedden szenvedett térdsérülést: az egyiptomiak egyik legismertebb játékosát a 9. percben le kellett cserélni Burkina Faso ellen.

A 26 éves támadó szerdán mankóval jelent meg Egyiptomban, hogy további vizsgálatokat végezzenek rajta. Marmus hamarosan visszarepül klubjához, a Manchester Cityhez, hogy megkezdje a rehabilitációját – arról egyelőre nincs információ, hogy pontosan mennyi időre dőlt ki.

Marmus – aki januári érkezése óta az egyik legfontosabb tagja Pep Guardiola rendszerének – így nem lép pályára a Manchester United ellen.

ANGOL PREMIER LEAGUE
4. FORDULÓ
Vasárnap
17.30: Manchester City–Manchester United (Tv: Spíler1)

 

Ezek is érdekelhetik