Kiborult a Crystal Palace védője, amiért nem igazolhatott a Liverpoolba

2025.09.02. 18:46
Marc Guéhi végül maradt a Crystal Palace-ban (Fotó: Getty Images)
A brit The Guardian értesülése szerint Marc Guéhi rendkívül elégedetlen a Crystal Palace hozzáállásával, amiért elutasították a Liverpool FC érte tett 35 millió fontos ajánlatát. A Palace döntésére azután került sor, hogy a csapat menedzsere, Oliver Glasner közbelépett, és azzal fenyegette klubját, hogy lemond, amennyiben egyik legfontosabb játékosa elhagyja a csapatot.

A Guardian cikke szerint Steve Parish, a Premier League-ben szereplő Crystal Palace elnöke vonakodva bár, de elfogadta a Liverpool FC ajánlatát az angol középső védőért néhány órával a hétfői határidő előtt. Tette ezt annak ellenére, hogy Oliver Glasner mindvégig ragaszkodott ahhoz, hogy a 25 éves bekk nem eladó, mert nincs elég idő megfelelő helyettest találni a posztjára.

A brit lap úgy tudja, hogy Guéhi már az orvosi vizsgálat első részén is átesett a Liverpoolnál, sőt a szerződési dokumentumot is benyújtották a hétfői 19 órás határidő előtt. Parish azonban az utolsó pillanatban meggondolta magát, miután a csapat menedzsere azzal kezdett el fenyegetőzni, hogy lemond, amennyiben a klub elengedi a hátvédet, aki az egyik legfontosabb pillére csapatának.

Úgy tudni, Guéhi keserű szájízzel vette tudomásul klubja döntését, mivel az üzlet olyannyira előrehaladott állapotban volt, hogy a Palace már elkészített egy búcsúvideót, amely aztán az interneten is elkezdett terjedni, valamint egy magángép is készen állt az indulásra, hogy Guéhit még aznap este Liverpoolba szállítsa. Állítólag a keretben többen is felháborodásukat fejezték ki a klub döntése miatt, a csalódott játékos pedig fontolgatja, hogy tiltakozása jeléül lemond a csapatkapitányi posztról.

A Guardian szerint a Liverpool a téli átigazolási szezonban ismét megpróbálkozhat Guéhi szerződtetésével, bár más klubok is szívesen látnák a soraikban: köztük az FC Barcelona, ​​a Bayern München és a Juventus is.

Guéhi egyébként 2021-ben érkezett a Palace-hoz a Chelsea-től, azóta 162 mérkőzésen szerepelt a csapat színeiben. A szerződése a jövő nyáron járna le, és ha nem hosszabbít, akkor januártól szabadon tárgyalhat más klubokkal. 

 

