A Nemzeti Sport és a Spíler TV közös állandó tudósítót küld Liverpoolba!

A Nemzeti Sport, Magyarország 122 éves, piacvezető sportnapilapja a közmédia sportcsaládjának meghatározó tagjaként mindig is küldetésének tekintette, hogy a magyar közönség számára a lehető legfrissebb és legpontosabb sporthíreket közvetítse. A most elindított liverpooli tudósítói állomás – Gyenge Balázs helyszíni jelenlétének köszönhetően – ennek a törekvésnek a csúcspontja: egyedülálló lehetőséget ad arra, hogy a hazai nézők, olvasók és hallgatók közvetlenül, naprakészen követhessék a magyar futballsztárok nemzetközi szereplését.

Gyenge Balázs

Gyenge Balázs, a Nemzeti Sport munkatársa a Spíler TV és a Nemzeti Sport helyszíni tudósítójaként Liverpoolból és Anglia különböző stadionjaiból, edzőközpontjaiból jelentkezik majd nap mint nap. Multimédiás tartalmakat készít írott, televíziós és rádiós formában, így a közmédia nézői, hallgatói és olvasói egyaránt részesülnek a tudósításokból.

A Nemzeti Sport, a Nemzeti Sportrádió, az M1 és az M4 Sport hírműsorai a Spíler TV-vel történő együttműködésnek köszönhetően bemutathatják a Liverpool FC mérkőzéseinek legfontosabb pillanatait, hiszen Gyenge Balázs tudósításai a közmédia sporthíreiben is megjelennek majd.

„Gyenge Balázs személyében az egyik legfelkészültebb és legtapasztaltabb futballszakírónkat delegáljuk Liverpoolba – mondta a bejelentés kapcsán Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője. – A nemzetközi sportmédiában nem példátlan, hogy akkora sztárok esetében, mint amilyen ma már Szoboszlai Dominik is, külön tudósítót küldenek a városba, ahol a népszerű futballista él, játszik. A magyar sportsajtóban ez történelmi lépés, most történik ilyen először. Minden sportújságíró álma egy hasonló feladat, amelyre azonban aligha találtunk volna Gyenge Balázsnál alkalmasabb kollégát: Balázs beszél angolul, spanyolul, portugálul, évtizedek óta követi, elemzi a nemzetközi labdarúgást, amelyről a kilencvenes évek óta publikál a Nemzeti Sportban, miközben jelentős a televíziós, rádiós gyakorlata is. Valamennyi csatornának és még inkább a magyar futballrajongóknak gyümölcsöző eredménnyel jár ez a különleges együttműködés. Köszönöm a közmédia és a TV2 Csoport vezetőinek is, hogy létrejöhet ez a különleges együttműködés.”

Gyenge Balázs egyedülálló feladatáról, a liverpooli kiküldetésről a TV2 Mokka című műsorában is beszélt péntek reggel, s többek között elmondta: „A sportújságírói szakmában a legnagyobb kihívások egyike külföldi tudósítóként dolgozni, ennek megfelelően nagyon motiváltan, de a szükséges izgalommal várom a liverpooli munkát.”

Az első sorban Zavaros Eszter (balra) és Szedmák Zita. A hátsó sorban balról jobbra: Gyenge Balázs, Váczi Gergely, Szöllősi György

Gyenge Balázs szombaton Angliába utazik és már a vasárnapi Liverpool–Manchester United PL-rangadóról is tudósítja a magyar futballszurkolókat.

A közmédia ígérete szerint a liverpooli tudósítások nem csupán a sporteseményekről számolnak majd be, hanem betekintést engednek a Premier League kulisszatitkaiba, az angol futballkultúrába, valamint a magyar játékosok légióséletébe is.