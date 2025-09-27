Nemzeti Sportrádió

Arne Slot: Az első félidő után örülhettünk, hogy csak egy gól a hátrányunk...

2025.09.27. 19:40
Arne Slot reagált csapata vereségére (Fotó: Getty Images)
Mint ismert, az angol labdarúgó Premier League 6. fordulójában a Liverpool 2–1-re kikapott a Crystal Palace otthonában. Az idény első vereségére Arne Slot vezetőedző a hivatalos sajtótájékoztatón reagált.

 

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végigjátszotta szombaton a Crystal Palace elleni meccset, amelyen a Liverpool elvesztette hibátlan bajnoki mérlegét, sőt, ki is kapott azt követően, hogy tizenegyesekkel már a Community Shieldet is elbukta Oliver Glasner londoni csapatával szemben.

A Liverpool megint a hajrában szerzett gólt, azzal egyenlített, ám volt még fordulat a meccsben, a Palace a 97. percben nyerte meg a mérkőzést. Arne Slot véleményezte a látottakat:

„Mindig fájó a ráadásban gólt kapni, de a cserék miatt indokolt volt ennyi pluszjátékperc. Mindig is mondtam, kiemelkedően fontos jól levédekezni az állított labdás szituációkat, főként ebben a ligában, és bár tavaly ez volt az egyik legfőbb erősségünk, jelenleg hadilábon állunk vele. Két ellentétes félidőt láttunk, mert az első után örülhettünk, hogy csak egy gól a hátrányunk, de a fordulást követően mi uraltuk a meccset” mondta a Sky Sportsnak.

ANGOL PREMIER LEAGUE 
6. FORDULÓ
CRYSTAL PALACE–LIVERPOOL 2–1 (1–0)
London, Selhurst Park. Vezette: Kavanagh
PALACE: Henderson – Richards, Lacroix, Guéhi – D. Munoz, Wharton (W. Hughes, 62.), Kamada (Devenny, 90+2.), Mitchell – I. Sarr (Nketiah, 75.), Pino (Lerma, 75.) – Mateta. Menedzser: Oliver Glasner
LIVERPOOL: Alisson – Bradley (Gakpo, a szünetben), I. Konaté (J. Frimpong, 74.), Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, A. Mac Allister (C. Jones, 65.) – Szalah, Szoboszlai, Wirtz (Chiesa, 74.) – Isak (Ngumoha, 84.). Menedzser: Arne Slot
Gólszerző: I. Sarr (9.), Nketiah (90+7.), ill. Chiesa (87.)

Angol labdarúgás
3 órája

A Crystal Palace 97. perces góllal megnyerte a veretlenek csatáját, és ismét kibabrált a Poollal!

A címvédő hiába egyenlített a hajrában, a Szuperkupa-győzelem után újra a londoniak örülhettek.

 

