Vívás: Petrovszki Áron a junior és a kadét ob-t is megnyerte

Eredményes időszak áll a Budapesti Honvéd 16 éves párbajtőrözője, Petrovszki Áron mögött, Peterdi Andrásés László István tanítványa ugyanis a korosztálya,

a kadétok országos bajnoksága előtt a juniorok legfontosabb hazai megméretésén sem talált legyőzőre.

Petrovszki a junior ob-döntőjében Antal Mátét múlta felül 15:11-re, a kadétok fináléjában a múlt hét végén Dékány Patrikot győzte le 15:8-ra.

„Nagyon örülök, hogy sikerült dupláznom, a juniorok között szerzett aranyéremre különösen büszke vagyok, mert azon a napon nagyon jól ment a vívás, a kadét ob-n fáradtabbnak éreztem magam – mondja a sokra hivatott párbajtőröző. – Egyedül amiatt maradt bennem hiányérzet, hogy csapatban csak a juniorok között nyertünk a Honvéddal, a kadétok döntőjében kikaptunk a BVSC-től, így nem jött össze a négy elsőség.

Nagyon szeretek csapatban vívni,

ezért picit sajnálom azt is, hogy a kadétok világbajnokságán csak egyéni versenyt rendeznek, pláne, hogy most a korosztályban nagyon ígéretes társakkal szerepelhetek.”

Petrovszki Áron két korosztályban is bajnok lett az évadban Forrás: MVSZ

Petrovszki jelenleg nemcsak a kadétok, hanem a juniorok hazai ranglistáján is az első pozíciót foglalja el.

„Miután utolsóéves vagyok a korosztályban, az elsődleges célom, hogy ott legyek a kadétok Európa-, valamint világbajnokságán, és természetesen azokon szeretnék minél jobban szerepelni.

Nem az elért eredményt tartom a legfontosabbnak, számomra az a lényeges, hogy magamból tudjam kihozni a legtöbbet.

A juniorok között is célom a válogatottság, de ott majd csak januárban jönnek a világkupaversenyek, amelyek értékes ranglistapontokat adnak és jelentősen befolyásolják a csapatösszetételt.”

Csak érdekesség, hogy a korosztály és a fegyvernem egy másik kiemelkedő reménysége, Horváth Lotti az előző idényben ugyanúgy megnyerte a kadétok és a juniorok országos bajnokságát, majd a kadétok között világbajnoki címet szerzett. A hazai duplázás tehát nem rossz előjel a világversenyekre nézve.

(Kiemelt képünkön: Petrovszki Áron Forrás: MVSZ)