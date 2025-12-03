NB I: Kazincbarcika–ETO FC

LABDARÚGÓ NB I

5. FORDULÓ

18.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–ETO FC

Mezőkövesd, Városi Stadion. V: Csonka

ÉLŐ, SZÖVEGES KÖZVETÍTÉS ITT!

ÉRDEKESSÉGEK

♦ A két csapat még sosem mérkőzött egymással az élvonalban.

♦ 2017 és 2024 között 12 összecsapásuk volt az NB II-ben, és ezekből a barcikaiak egyet sem tudtak megnyerni. A mérleg 7 ETO-győzelem és 5 döntetlen, 28–12-es gólkülönbség.

♦ A Kazincbarcika pályaválasztása mellett 2-szer ikszeltek, 4-szer a vendég zöld-fehérek diadalmaskodtak. Legutóbb 2024 májusában a Kolorcity Arénában a 16. percben már 2–0-ra vezettek a borsodiak, a már akkor Borbély Balázs vezetőedző által irányított győriek azonban Claudiu Bumba duplájával, valamint Szépe János góljával 3–2-re fordítottak. 2020 szeptemberében az ETO Priskin Tamás és Lipták Zoltán duplájával, valamint Berki István találatával 5–0-ra tudott nyerni a borsodi városban – ez a bajnoki párharc legfölényesebb diadala.

♦ 2009 márciusában a Magyar Kupa negyeddöntőjében találkoztak, akkor a győriek idegenben 2–1-re, majd otthon 7–0-ra győztek.

♦ Az élvonal abszolút újoncaként utolsó helyen álló Kazincbarcika 3 egymást követő vereség után ugyan legutóbb ikszelt Mezőkövesden a Diósgyőrrel (1–1), négymeccses nyeretlensége azonban így is a leghosszabb ilyen széria most a mezőnyben.

♦ Kuttor Attila együttese úgy utolsó a tabellán, hogy a legkevesebb gólt érte el (14) és a legrosszabb a gólkülönbsége (–14) most az NB I-ben.

♦ Az ETO a ZTE elleni váratlan otthoni vereségét (0–1) az MTK hazai 3–0-s legyűrésével feledtette, bár hozzá kell tenni, hogy a 43. perctől emberelőnyben játszhatott. Ezzel feljött a 4. helyre, és már egy döntetlennel minimum csütörtök estig dobogós pozícióba kerül.

♦ A Barcika hazai mérlege 2 győzelem, 1 iksz, 4 vereség. Érdekesség, hogy mindkét sikerét fővárosi csapat ellen érte el (2–0 az Újpesttel, majd 3–1 az MTK-val szemben), az egyetlen döntetlent pedig legutóbb a megyei rivális DVTK-val játszotta (1–1).

♦ A győriek idegenben eggyel több pontot gyűjtöttek, mint házigazdaként (12, illetve 11), a vendégmérlegük 3–3–1. Egyetlen vereségüket Kisvárdán szenvedték el, azt is 2–0-s vezetésről.

