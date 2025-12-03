Nemzeti Sportrádió

Női kézilabda-világbajnokság: Magyarország–Románia

Vágólapra másolva!
2025.12.03. 17:41
null
Árvai Károly
Címkék
női kézilabda női kézilabda-világbajnokság 2025 román női kézilabda-válogatott női kézi-vb női kézilabda-vb magyar női kézilabda-válogatott Románia női kézilabda-világbajnokság
A magyar válogatott Románia ellen első középdöntős meccsét játssza a női kézilabda-világbajnokságon – élőben az NSO-n!

 

KÉZILABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG 
KÖZÉPDÖNTŐ, 1. FORDULÓ
I. CSOPORT (ROTTERDAM)
Magyarország–Románia – élőben az NSO-n!

Korábban
Japán–Svájc 27–21 (13–10)

A MAGYAR VÁLOGATOTT 18 FŐS VILÁGBAJNOKI KERETE
Kapusok: Szemerey Zsófi (Győri ETO), Janurik Kinga (FTC), Bukovszky Anna (Esztergom)
Jobbszélsők: Falusi-Udvardi Laura (Mosonmagyaróvár), Kovács Anett (Esztergom)
Jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare – Románia), Albek Anna (Metz Handball – Franciaország)
Irányítók: Vámos Petra (Metz Handball – Franciaország), Simon Petra (FTC)
Beállók: Tóvizi Petra (DVSC), Bordás Réka (FTC), Szmolek Apollónia (Esztergom)
Balátlövők: Kuczora Csenge (Thüringer HC – Németország), Faragó Lea (Esztergom), Csíkos Luca (Váci NKSE)
Balszélsők: Márton Gréta (FTC), Hársfalvi Júlia (FTC)
Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

 

női kézilabda női kézilabda-világbajnokság 2025 román női kézilabda-válogatott női kézi-vb női kézilabda-vb magyar női kézilabda-válogatott Románia női kézilabda-világbajnokság
Legfrissebb hírek

Női kézi-vb: Japán elkapta Svájcot a mieink középdöntős csoportjában

Kézilabda
55 perce

Siti Beáta: Ha el akarja érni céljait a válogatott, akkor nyerni kell Románia ellen

Kézilabda
4 órája

60 percig úgy kell harapnunk, mint Svájc ellen a szünet után

Kézilabda
11 órája

Lex Novák – Csinta Samu publicisztikája

Egyéb egyéni
18 órája

Presztízspárharc – Szendrei Zoltán jegyzete

Kézilabda
18 órája

Hollandia és Franciaország is tökéletes mérleggel jutott tovább a női kézilabda-vb csoportköréből

Kézilabda
19 órája

A szerbek hatgólos hátrányból fordítottak a spanyolok ellen; hibátlanok maradtak a németek

Kézilabda
19 órája

Klujber Katrinnak feladtuk a leckét, „vakon” kellett rangsorolnia a női kéziválogatott játékosait – videó

Kézilabda
21 órája
Ezek is érdekelhetik