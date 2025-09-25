Angol Ligakupa: a Premier League-csatárlegenda mindkét fia bemutatkozott a Manchester Cityben

Mint arról beszámoltunk, Pep Guardiola több meghatározó játékosát is pihentette a harmadosztályú Huddersfield otthonában, de kevésbé volt érzékelhető a sztárok hiánya, ugyanis a City óriási fölényben játszott a kapura szinte teljesen veszélytelen vendéglátójával szemben. Végül 2–0-ra nyert is Phil Foden és Savinho góljaival.

A meccs legnagyobb érdekessége azonban az volt, hogy csereként a 19 éves középpályás, Jaden Heskey és a 17 éves csatár, Reigan Heskey is lehetőséget kapott a katalán sztáredzőtől. Hogy kik ők? Emile Heskeynek fiai, aki igazi Premier League-legendának számít: 62 alkalommal volt angol válogatott, megfordult a Leicester Citynél, a Liverpoolnál, a Birminghamnél, a Wigannél, az Aston Villánál és a Boltonnál is, összesen 516 angol élvonalbeli bajnokival rendelkezik, 110 gólt szerzett és 44 gólpasszt jegyzett.

Did you know that Emile Heskey’s two sons play for @ManCity? 😯



Reigan and Jaden shared the pitch in a senior match for the first time in City’s 2-0 EFL Cup win over Huddersfield last night! pic.twitter.com/CObjiTNIIP — Premier League (@premierleague) September 25, 2025

ANGOL LIGAKUPA

3. FORDULÓ

Huddersfield Town (III.)–Manchester City 0–2

Newcastle United–Bradford City (III.) 4–1

Tottenham Hotspur–Doncaster Rovers (III.) 2–0

Port Vale (III.)–Arsenal 0–2

KORÁBBAN JÁTSZOTTÁK

Szeptember 23.

Barnsley (III.)–Brighton 0–6

Burnley–Cardiff City (III.) 1–2

Fulham–Cambridge United (IV.) 1–0

Lincoln City (III.)–Chelsea 1–2

Wigan Athletic (III.)–Wycombe Wanderers (III.) 0–2

Wolverhampton Wanderers–Everton 2–0

Wrexham (II.)–Reading (III.) 2–0

Liverpool–Southampton (II.) 2–1

Szeptember 17.

Swansea (II.)–Nottingham Forest 3–2

Szeptember 16.

Brentford–Aston Villa 1–1 – 11-esekkel 4–2

Crystal Palace–Millwall (II.) 1–1 – 11-esekkel 4–2

Sheffield Wednesday (II.)–Grimsby (IV.) 0–1