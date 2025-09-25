Nemzeti Sportrádió

Angol Ligakupa: a Premier League-csatárlegenda mindkét fia bemutatkozott a Manchester Cityben

2025.09.25. 10:14
A Heskey-testvérek kivárták sorukat, bemutatkozhattak, ráadásul egy meccsen az Angol Ligakupában, Manchester City-játékosként (Fotó: Getty Images)
Mint arról beszámoltunk, a Manchester City 2–0-ra megverte szerda este a harmadosztályú Huddersfieldet az Angol Ligakupában, így könnyedén továbbjutott.

 

Mint arról beszámoltunk, Pep Guardiola több meghatározó játékosát is pihentette a harmadosztályú Huddersfield otthonában, de kevésbé volt érzékelhető a sztárok hiánya, ugyanis a City óriási fölényben játszott a kapura szinte teljesen veszélytelen vendéglátójával szemben. Végül 2–0-ra nyert is Phil Foden és Savinho góljaival. 

A meccs legnagyobb érdekessége azonban az volt, hogy csereként a 19 éves középpályás, Jaden Heskey és a 17 éves csatár, Reigan Heskey is lehetőséget kapott a katalán sztáredzőtől. Hogy kik ők? Emile Heskeynek fiai, aki igazi Premier League-legendának számít: 62 alkalommal volt angol válogatott, megfordult a Leicester Citynél, a Liverpoolnál, a Birminghamnél, a Wigannél, az Aston Villánál és a Boltonnál is, összesen 516 angol élvonalbeli bajnokival rendelkezik, 110 gólt szerzett és 44 gólpasszt jegyzett. 

ANGOL LIGAKUPA
3. FORDULÓ
Huddersfield Town (III.)–Manchester City 0–2
Newcastle United–Bradford City (III.) 4–1
Tottenham Hotspur–Doncaster Rovers (III.) 2–0
Port Vale (III.)–Arsenal 0–2

KORÁBBAN JÁTSZOTTÁK
Szeptember 23.
Barnsley (III.)–Brighton 0–6
Burnley–Cardiff City (III.) 1–2
Fulham–Cambridge United (IV.) 1–0
Lincoln City (III.)–Chelsea 1–2
Wigan Athletic (III.)–Wycombe Wanderers (III.) 0–2
Wolverhampton Wanderers–Everton 2–0
Wrexham (II.)–Reading (III.) 2–0
Liverpool–Southampton (II.) 2–1
Szeptember 17.
Swansea (II.)–Nottingham Forest 3–2
Szeptember 16.
Brentford–Aston Villa 1–1 – 11-esekkel 4–2
Crystal Palace–Millwall (II.) 1–1 – 11-esekkel 4–2
Sheffield Wednesday (II.)Grimsby (IV.) 0–1

 

Ezek is érdekelhetik