A Manchester City, a Newcastle, a Tottenham és az Arsenal is továbbjutott a Ligakupában

Pep Guardiola több meghatározó játékosát is pihentette a harmadosztályú Huddersfield otthonában, de kevésbé volt érzékelhető a sztárok hiánya, ugyanis a City óriási fölényben játszott a kapura szinte teljesen veszélytelen vendéglátójával szemben. A vezetést Phil Foden szerezte meg a 18. percben, de az újabb találatra a 74. percig kellett várni, amikor az említett gólpasszt adott Savinhónak, aki kialakította a végeredményt. 0–2

A Newcastle meccsén is kijött a kétosztálynyi különbség hazai pályán a szintén harmadosztályú Bradford City ellen, Eddie Howe csapata ugyanis Joelinton és William Osula révén már 20 perc után kettővel vezetett, majd a fordulás után ugyanők találtak be még egy-egy alkalommal, de a kettő között legalább a Bradford is tudott egy szépítő találatot szerezni. 4–1

A „szarkákhoz” hasonlóan a harmadosztályú Doncastert fogadó Tottenham is hamar eldöntötte otthon a mérkőzését. Joao Palhinha 14. percben szerzett gólja után három perccel egy öngóllal még inkább meglépett a Spurs, amely a második félidőben visszavett a lendületből – kapura lövése sem volt –, de előnye megmaradt, így továbbjutott.

Az Arsenalnak egy fokkal nehezebb dolga volt az ugyancsak a harmadik vonalban érdekelt Port Vale vendégeként, de Eberechi Eze nyolcadik percben szerzett gólja után kényelmes játékot nyújtott, ráadásul a csereként beálló Leandro Trossard a hajrában még biztosabbá tette Mikel Artetáék továbbjutását.

ANGOL LIGAKUPA

3. FORDULÓ

Huddersfield Town (III.)–Manchester City 0–2

Newcastle United–Bradford City (III.) 4–1

Tottenham Hotspur–Doncaster Rovers (III.) 2–0

Port Vale (III.)–Arsenal 0–2

KORÁBBAN JÁTSZOTTÁK

Szeptember 23.

Barnsley (III.)–Brighton 0–6

Burnley–Cardiff City (III.) 1–2

Fulham–Cambridge United (IV.) 1–0

Lincoln City (III.)–Chelsea 1–2

Wigan Athletic (III.)–Wycombe Wanderers (III.) 0–2

Wolverhampton Wanderers–Everton 2–0

Wrexham (II.)–Reading (III.) 2–0

Liverpool–Southampton (II.) 2–1

Szeptember 17.

Swansea (II.)–Nottingham Forest 3–2

Szeptember 16.

Brentford–Aston Villa 1–1 – 11-esekkel 4–2

Crystal Palace–Millwall (II.) 1–1 – 11-esekkel 4–2

Sheffield Wednesday (II.)–Grimsby (IV.) 0–1