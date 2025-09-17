Nemzeti Sportrádió

Angol Ligakupa: leadta kétgólos előnyét és kiesett Walesben a Forest

2025.09.17. 23:00
Kétgólos előnyről esett ki a Nottingham Forest a Ligakupából (Fotó: Getty Images)
angol foci Swansea Nottingham Forest angol Ligakupa
Úgy tűnt, Igor Jesus duplája után az első félidőben eldönti a másodosztályú Swansea elleni idegenbeli angol Ligakupa-meccsét az élvonalbeli Nottingham Forest, de a walesi csapat a fordulás után nemcsak ledolgozta hátrányát, hanem a rendes játékidő hosszabbításában szerzett gólokkal tovább is jutott.

A Premier League új idényében kissé beragadó, négy forduló után négy ponttal álló, Európa-liga-résztvevő Nottingham Forest Walesbe látogatott az angol másodosztályban hetedik helyezett Swansea-hoz.

A vendégek esélyeshez méltóan kezdték a meccset, fölényüket pedig hamar érvényre juttatták, hiszen a nyáron a Botafogótól szerződtetett Igor Jesus révén már a 15. percben megszerezték a vezetést, ráadásul a játékrész hajrájában a brazil másodszor is eredményes volt.

A második játékrészre viszont kissé kényelmesen jöttek ki a vendégek, így nem csoda, hogy a Swansea az osztálykülönbség ellenére átvette az irányítást. A walesieknek ugyan nem volt sok helyzetük, de a kevés lehetőséggel is jól éltek, a 68. percben pedig Cameron Burgess révén a reményeket is visszahozták.

Már-már úgy tűnt, a Forest kihúzza egygólos előnnyel, ám a Swansea-ba a 79. percben becserélt szlovén válogatott Zan Vipotnik ezt másként gondolta és a 91. percben egyenlített. Ekkor alighanem a tizenegyespárbajra készült a Nottingham, a házigazda azonban ezt el akarta kerülni és a 97. percben Burgess második góljával megnyerte a meccset, így bejutott a legjobb 16 közé. 

ANGOL LIGAKUPA,
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
Swansea (II.)–Nottingham Forest 3–2 (Burgess 68., 90+7., Vipotnik 90+1., ill. Igor Jesus 15., 45+1.)

 

