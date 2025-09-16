Angol Ligakupa: megszerezte idénybeli első gólját, de kiesett a Villa, tovább menetel a Grimsby

Már a nyolcaddöntőbe jutásért összekerült egymással két Premier League-csapat, a Brentford és az Aston Villa. A mérkőzést a londoniak várhatták valamivel nyugodtabban, nekik ugyanis már legalább sikerült meccset nyerniük a most futó idényben – éppen a birminghamiek ellen. Az első félidőben angol élvonalbeli csapatokhoz képest lagymatag tempót és labdabirtoklás tekintetében hatalmas Villa-fölényt láthattunk, ám összesen egy Harvey Elliott-lövést jegyezhettünk fel a látogatók részéről. Rajta kívül az ellenoldalon egy Sepp van den Berg-fejes jelentett némi veszélyt, de aligha esett volna gól, ha a 43. percben Hákon Rafn Valdimarsson kapus lábai között nem gurul be Elliott egyébként kifejezetten gyenge lövése – az idény első Villa-találatában vastagon benne volt a labdát veszítő Vitalij Janelt is…

A második félidőre megélénkült a találkozó, és az 58. percben egyenlítettek a hazaiak: egy szöglettel felérő jobb oldali bedobás után a birminghamiek védője, Pau Torres fejelte Aaron Hickey elé a labdát, aki kapásból a bal felsőbe bombázott. A 82. percben megint előnybe kerülhetett volna a vendégcsapat, de a hosszú sarokra átívelt labdát Matty Cash éles szögből Valdimarssonba lőtte. Mivel az izlandi kapus a hosszabbításban ziccert is védett, jöhetett a tizenegyespárbaj, amelyben Valdimarsson egyből megfogta John McGinn lövését, három körrel később Cashét is, így 4–2-es szétlövéssel a londoniak jutottak tovább.

A Manchester Unitedet az előző körben drámai tizenegyespárbajban legyőző negyedosztályú Grimsby Town ezúttal Sheffieldbe utazott, hogy a másodosztályban az utolsó előtti helyen álló, a csőd szélén tántorgó Wednesday ellen folytassa menetelését. Magasabb osztályú ellenfél ide vagy oda, a lincolnshire-iek birtokolták többet a labdát az első félidőben, majd a második játékrész 5. percében a vezetést is megszerezték: az ír Reece Staunton labdájából honfitársa, Jaze Kabia volt eredményes. Ez elegendőnek is bizonyult az ezer sebből végző „baglyok” ellen, a Grimsby pedig a három után ezúttal kétosztálynyi különbséget tüntetett el. 0–1

Két-két komoly helyzetet jegyezhettünk fel mindkét oldalon a Crystal Palace–Millwall mérkőzés első félidejében – a Palace részéről előbb Daniel Munoz, majd Yeremy Pino találhatott volna a másodosztályú csapat kapujába, a túloldalon pedig Camiel Neghli és Mihajlo Ivanovics iratkozhatott volna fel az eredményjelzőre. Az első gólra 72. percig kellett várni, amikor egy Crystal Palace-szöglet után Chris Richards volt jókor jó helyen, és laposan a kapu közepébe lőtt. A Millwall azonban nem adta fel, és a hajrá előtt becserélt Ryan Leonard 91. percben szerzett góljával kiharcolta a szétlövést, ahol azonban ketten is hibáztak a vendégektől, miközben a Palace-nál mindenki értékesítette tizenegyesét, így Oliver Glasnerék jutottak tovább.

ANGOL LIGAKUPA

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

Brentford–Aston Villa 1–1 – 11-esekkel 4–2

Crystal Palace–Millwall (II.) 1–1 – 11-esekkel 4–2

Sheffield Wednesday (II.)–Grimsby (IV.) 0–1