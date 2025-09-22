Carragher: Arteta folyton behúzza a kéziféket

A Manchester City elleni hazai 1–1-es döntetlen után túlzott visszafogottsággal vádolta meg az Arsenal menedzserét, Mikel Artetát a korábbi remek középső védő, Jamie Carragher, aki jelenleg a Sky Sports szakértőjeként dolgozik. Az angol válogatott mezét egykor harmincnyolcszor magára öltő exfutballista szerint az „ágyúsok” simán megverhették volna vasárnap Pep Guardiola csapatát, ám nem tették, s ez könnyen a bajnoki címükbe kerülhet – az idén is.

„Úgy vélem, az Arsenalnak briliáns csapata van, szerintem a legjobb a Premier League-ben – mondta Carragher a Sky Sports elemző műsorában. – Nem gondoltam, hogy vasárnap simán nyernek, de a 2–0-s győzelmet tippeltem a javukra. Mikel Arteta egy olyan társaságot irányít, amely nagyon-nagyon közel kerülhet ahhoz, hogy megnyerje a bajnokságot, vagy akár a Bajnokok Ligáját is, egyszerűen annyira jók. Ám amikor jönnek a nagy meccsek, időről időre úgy tűnik, túl sokat foglalkozik az ellenféllel. Ez persze nem azt jelenti, hogy ne nyerhetné meg a bajnokságot, José Mourinhónak háromszor is sikerült, és egy kicsit ő is ilyen volt. De nekem úgy tűnt, elfecsérelte az első negyvenöt percet. Annak idején Gerard Houllier és Rafa Benítez alatt magunkon is azt éreztem olykor, hogy behúzzuk a kéziféket, nos, Arteta is pont ezt csinálja.”

Az Arsenal–City meccs mellett a népszerű szakkommentátor a Liverpool ellen 1–0-ra elvesztett rangadót is példaként hozta fel véleménye igazolására.

„Az Anfielden simán legyőzhették volna a Liverpoolt a második félidőben. A Manchester Cityt simán térdre kényszeríthették volna a meccs elején, ehelyett hagyták őket, hogy megtalálják a játékukat. Ez egy idényről idényre visszatérő probléma, és Arteta, illetve a szurkolók helyébe képzelve magam, csak remélni tudom, hogy nem fizetnek nagy árat érte az évad végén. Zseniális csapat, fantasztikus kerettel, de a dolgok nüanszokon múlnak” – figyelmeztetett Carragher.