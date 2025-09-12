Nemzeti Sportrádió

Donnarumma: Guardiolánál játszani a legjobb, ami egy futballistával történhet

V. H. L.V. H. L.
2025.09.12. 13:39
Donnarumma nemcsak az olasz válogatottban, a Manchester City játékosként is sok győzelmet ünnepelne (Fotó: Getty Images)
Új csapatáról, a Manchester Cityről és annak menedzseréről, Pep Guardioláról is áradozott első angliai interjújában az égszínkék mezesek új kapusa, Gianluigi Donnarumma, aki úgy érzi, felkészült a Premier League kihívásaira.

Először szólalt meg nyilvánosan Manchesterbe igazolása óta az olasz válogatottal 2021-ben Európa-bajnoki címet, a Paris Saint-Germainnel idén májusban Bajnokok Ligáját nyerő Gianluigi Donnarumma.

„Azzal, hogy a Manchester Citybe szerződtem, új fejezet nyílik az életemben. A Premier League hihetetlenül izgalmas, készen állok a kihívásra. Mindig is arról álmodtam, hogy egyszer itt játszhassak, úgy vélem, ez a világ legjobb bajnoksága, itt futballozni a legtöbb, amit egy játékos kívánhat – fogalmazott a 26 éves játékos első interjújában. – Hihetetlenül boldog vagyok, ki akarok menni a pályára, és mindent meg akarok adni annak a klubnak, amely ennyire akart engem, ennyire bízik bennem. Nagyon elszánt vagyok, sok célom van, sok-sok trófeát akarok nyerni a klubbal, történelmet akarok írni. Fontos, hogy csapatként egységesek legyünk, és az alapján, amit láttam, úgy vélem, ez így is lesz, mert nagyszerű közösségünk és nagyszerű stábunk van.”

Az interjúban külön szó esett a manchesteriek menedzseréről, Pep Guardioláról, akit a kiváló kapus nem győzött dicsérni.

„A múltja magáért beszél. Az, hogy engem akart, nagy büszkeséggel tölt el, leírhatatlan és elmagyarázhatatlan érzés. Nála játszani a legjobb dolog, ami egy labdarúgóval történhet, alig várom, hogy az ő irányítása alatt futhassak ki a pályára, és hogy ihassam a szavait. Biztos vagyok benne, hogy rengeteget segít majd nekem, és nagyszerű idényünk lesz, mind most, mind pedig az elkövetkezendő években.”

 

