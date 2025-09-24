Nemzeti Sportrádió

Sajtóhír: súlyos sérülést szenvedett a Liverpool nyári igazolása, a legvékonyabb poszt gyengült

2025.09.24. 20:04
Leoni hosszú hónapokat kell, hogy kihagyjon (Fotó: Getty Images)
Egybehangzó sajtóinformációk szerint Giovanni Leoni keresztszalag-szakadást szenvedett kedd este a Liverpool 2–1-es győzelmével véget érő, Championshipben szereplő Southampton elleni 3. körös Angol Ligakupa-mérkőzésen.


A mindösszesen 18 éves olasz belső védőért nyáron 31 millió eurót adott a Liverpool a Parmának, s bár sokáig úgy tűnt, első évében abszolút peremember lesz, a „vörösök” az átigazolási időszak végén nem tudták szerződtetni fő védőkiszemeltjüket, Marc Guéhit, így Ibrahima Konaté és Virgil van Dijk mögött a fiatal játékos számított a poszt első számú opciójának. Nos, a Southampton ellen 2–1-re megnyert Angol Ligakupa-meccsen kezdett Leoni, remekül is futballozott, de a 81. percben le kellett cserélni, Kerkez Milos váltotta.

Ezt követően szerdán előbb Fabrizio Romano, majd a BBC Sports és a Sky Italia is arról számolt be, hogy a 18 éves olasz védő keresztszalag-szakadást szenvedett a bal térdében, ezért hosszú, akár 7-8 hónapos kihagyás is várhat rá.

Ez azért bosszantó igazán a Liverpoolnak, mert a két említett klasszis belső védő után jelenleg a szintén sérülékeny, az elmúlt években sokat kopó Joe Gomez a következő opció. Adott esetben Andy Robertson és Kerkez Milos bevethető itt, de Endo Wataru vagy éppen a jobbhátvédként bizonyító Szoboszlai Dominik neve is felmerülhet Arne Slot vezetőedző gondolatai között, ha vészmegoldásról van szó... Persze ha Konaté és Van Dijk egészséges marad, nincs miről beszélni, de ez mindkettejük esetében kérdéses.

ANGOL LIGAKUPA
3. FORDULÓ
Barnsley (III.)–Brighton 0–6
Burnley–Cardiff City (III.) 1–2
Fulham–Cambridge United (IV.) 1–0
Lincoln City (III.)–Chelsea 1–2
Wigan Athletic (III.)–Wycombe Wanderers (III.) 0–2
Wolverhampton Wanderers–Everton 2–0
Wrexham (II.)–Reading (III.) 2–0
Liverpool–Southampton (II.) 2–1

SZERDÁN JÁTSSZÁK
20.45: Huddersfield Town (III.)–Manchester City (Tv: Match4)
20.45: Newcastle United–Bradford City (III.)
20.45: Tottenham Hotspur–Doncaster Rovers (III.)
21.00: Port Vale (III.)–Arsenal (Tv: Arena4)
KORÁBBAN JÁTSZOTTÁK
Szeptember 17.
Swansea (II.)–Nottingham Forest 3–2
Szeptember 16.
Brentford–Aston Villa 1–1 – 11-esekkel 4–2
Crystal Palace–Millwall (II.) 1–1 – 11-esekkel 4–2
Sheffield Wednesday (II.)Grimsby (IV.) 0–1

 

