Nemzeti Sportrádió

A Tottenham nem eladó – közleményt adott ki a klub, miután több ajánlat is befutott a többségi tulajdonrészért

M. B.M. B.
Vágólapra másolva!
2025.09.08. 11:04
Fotó: Getty Images
Címkék
Daniel Levy Tottenham Hotspur Premier League
Az angol élvonalban (Premier League) érdekelt Tottenham Hotspur a hivatalos honlapján közölte, hogy a klub – dacára annak, hogy a napokban két ajánlat is érkezett a többségi tulajdonrészért – nem eladó.

A közlemény szerint a Newcastle korábbi részvényese, Amanda Staveley által birtokolt PCP International Finance Limited, valamint a Firehawk Holdings Limited névre keresztelt kínai befeketetői konzorcium jelentkezett be a ENIC International közel 87 százalékos részesedéért. Minderre azután került sor, hogy a klub éléről távozott Daniel Levy ügyvezető elnök, aki kisebbségi tulajdonosként érdekelt a cégben.

A Bahamákon bejegyzett ENIC International a brit ENIC (English National Investment Company) Group leányvállalata – az anyavállalatot Joe Lewis brit üzletember családi trösztje birtokolja.

Angol labdarúgás
2025.09.04. 19:56

Közel 25 év után távozik posztjáról a Tottenham ügyvezető elnöke

Daniel Levy irányítása alatt két trófeát nyert a londoni klub.

 

Daniel Levy Tottenham Hotspur Premier League
Legfrissebb hírek

„Szoboszlai Alexander-Arnolddá változtatta magát; emlékeztet Milnerre”

Angol labdarúgás
2025.09.05. 18:36

Közel 25 év után távozik posztjáról a Tottenham ügyvezető elnöke

Angol labdarúgás
2025.09.04. 19:56

„Hol van Szoboszlai?” – megosztották a szurkolókat az elképzelt liverpooli kezdőcsapatok

Angol labdarúgás
2025.09.04. 17:28

Haaland Grealisht Szoboszlai és Bellingham elé rangsorolta

Angol labdarúgás
2025.09.04. 09:09

Egy Liverpool-szurkolóé a világ legnagyobb futballmez-gyűjteménye – videó

Angol labdarúgás
2025.09.03. 18:05

Szoboszlai Dominikot választották a forduló legjobbjának a PL-ben

Angol labdarúgás
2025.09.03. 14:23

Szoboszlai Dominik bekerült a forduló álomcsapatába Alan Shearernél

Angol labdarúgás
2025.09.02. 22:27

Szoboszlai a forduló játékosa lehet a PL-ben, a munkabírását dicsérik Angliában – videó

Angol labdarúgás
2025.09.02. 15:51
Ezek is érdekelhetik