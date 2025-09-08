A Tottenham nem eladó – közleményt adott ki a klub, miután több ajánlat is befutott a többségi tulajdonrészért

A közlemény szerint a Newcastle korábbi részvényese, Amanda Staveley által birtokolt PCP International Finance Limited, valamint a Firehawk Holdings Limited névre keresztelt kínai befeketetői konzorcium jelentkezett be a ENIC International közel 87 százalékos részesedéért. Minderre azután került sor, hogy a klub éléről távozott Daniel Levy ügyvezető elnök, aki kisebbségi tulajdonosként érdekelt a cégben.

A Bahamákon bejegyzett ENIC International a brit ENIC (English National Investment Company) Group leányvállalata – az anyavállalatot Joe Lewis brit üzletember családi trösztje birtokolja.