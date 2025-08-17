Potya gól döntött a rangadón: kikapott a Manchester United az Arsenaltól

ANGOL PREMIER LEAGUE

1. FORDULÓ

Manchester United–Arsenal 0–1 (0–1)

Manchester, Old Trafford, 76 212 néző. Vezette: Simon Hooper

MU: Bayindir – Yoro, De Ligt, Shaw (Maguire, 80.) – Dalot (Amad, 55.), Casemiro (Ugarte, 65.), B. Fernandes, Dorgu – Mbeumo, M. Cunha – Mount (Sesko, 65.). Menedzser: Rúben Amorim

Arsenal: Raya – B. White (J. Timber, 72.), Saliba, Gabriel, Calafiori (Lewis-Skelly, 72.) – Ödegaard, Zubimendi, Rice (Merino, 83.) – Saka, Gyökeres (Havertz, 60.), Martinelli (Madueke, 60.). Menedzser: Mikel Arteta

Gólszerző: Calafiori (13.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Az idény első szuperrangadóját az Old Traffordon rendezték, jóllehet, a Manchester United tavalyi mélyrepülése után még a rangadó titulus is erősnek tűnt az Arsenal elleni mérkőzést megelőzően. Ugyanakkor, mégis csak a társbérletben legtöbbszörös angol bajnok, és a világ egyik leggazdagabb klubja fogadta az elmúlt három idényben egyaránt ezüstérmes helyen végző londoni óriást, ráadásul mindkét csapat alaposan megerősítette a keretét a nyáron – persze, a játékospiac szeptember elsejei zárásáig még tovább erősödhetnek –, a vérmesebb United-szurkolók pedig úgy álltak hozzá az idénynek, hogy Rúben Amorimmal most kezd igazán tiszta lappal a gárda.

Kétségtelen, hogy fontos változások történtek mindkét oldalon, ami a kezdőcsapatokon is meglátszott. A hazaiak támadósorában két új szerzemény rohamozott: Matheus Cunha a Wolverhamptontól, Martyn Mbeumo pedig a Brentfordtól érkezett, és ketten együtt közel 150 millió eurónyi fontba kerültek. Az Arsenal is a csatárposzton villantotta a legnagyobbat, a Sportingtól megszerzett Gyökeres Viktortól ugyanis nem kevesebbet várnak, mint hogy PL-címre vezesse a csapatot, ráadásul a magyar származású svéd játékos az elmúlt négy idényben rendre eredményes volt a bajnoki nyitófordulókban (két gól a Coventryben a Championshipben, és összesen három a portugál élvonalban). A fővárosiak továbbá megszerezték mögé, az irányító posztjára Martin Zubimendit a Real Sociedadtól, a páros pedig a Bilbao elleni felkészülési meccsen már össze is hozta az első közös találatát – utóbbi beadását az előbbi fejelte a kapuba.

A Premier League azonban más kávéház, és Gyökeres sokáig csak nyomozta a labdát, igaz, az első félidő első felében az Arsenal úgy ahogy van, átengedte a területet a Unitednek, amely több mint 70 százalékban birtokolta a labdát. A hazaiaknál azonban a régi problémák bukkantak fel ismét, mindenekelőtt a kapusposzton. A 13. percben Altay Bayindir elvétette a középre érkező labdát egy Arsenal-szögletet követően, a hosszú oldalon helyezkedő Riccardo Calafiorinak pedig csak kapuba kellett fejelnie, mindössze egy méterről. Az sem menti fel a manchesterieket, hogy a tavalyi idény kezdetétől számítva ez volt a vendégek 31. szögletből szerzett gólja, amivel toronymagasan vezetik a PL vonatkozó statisztikáját. A United Patrick Dorgu révén csak egy távoli kapufáig jutott, és Cunhának is volt egy ígéretes átlövése, máskülönben semmi veszélyt nem jelentett a hazai gárda, hiába játszott fölényben.

A fordulást követően is maradt a United mezőnyfölénye, de a helyzetek híján akkor jött el az újabb mérföldkő, amikor Mikel Arteta lehozta Gyökerest, majd nem sokkal később Amorim pályára küldte Benjamin Seskót – a szlovén csatár szintén új szerzemény, és természetesen ő is méregdrágán (76.5 millió euró) érkezett az RB Leipzigtől. Az idő múlásával a hazaiak egyre kétségbeesettebben mentek előre, de csak egyetlen Mbeumo-fejesig jutottak, így végül ugyanúgy kezdték az idényt, ahogy a legutóbbit abbahagyták: kilátástalanul. 0–1