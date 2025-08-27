Milyen meccs volt ez?! A negyedosztályú Grimsby Town maratoni tizenegyespárbaj végén búcsúztatta a Manchester Unitedet!

GRIMSBY TOWN–MANCHESTER UNITED

Már a mérkőzés első perceiben is látható volt, hogy a negyedik vonalban veretlen Grimsby nem illetődött meg, és (három osztálynyi különbség ide vagy oda) egytáltalán nem játszott alárendelt szerepet a „vörös ördögök” ellen. David Artell vezetőedző együttese bátran vezette támadásait, s a 22. percben nagy meglepetésre, de nem érdemtelenül szerezte meg a vezetést: egy remekül végigvitt akció végén Charles Vernam lőtt a jobb alsóba, s vendég kaput védő André Onana bizony többet is tehetett volna a rövidre érkező lövésnél.

Rúben Amorim csapatát nem rázta fel a kapott gól, s ezt könyörtelenül kihasználták a „tengerészek”. Gardner gólját kezezés miatt még elvette a játékvezető, de a 30. percben jött az újabb övön aluli ütés: egy szögletvariáció után a gólszerző Vernam ívelte be a labdát a bal oldalról, a gólvonalról kirontó Onana csúnyán mellényúlt, s a káoszban Tyrell Warren (aki egyébként pont a Manchester United akadémiáján nevelkedett) volt jókor jó helyen, s a közvetlen közelről volt eredményes. Ezt követően valamelyest összekapták magukat a vendégek, de átlövéseik nem okoztak gondot Christy Pymnek.

Rúben Amorim a Bruno Fernandes, Matthijs de Ligt, Bryan Mbaumo triumvirátus becserélésével reagált a történtekre a szünetben, de az egyre jelentősebb labdabirtoklási fölény dacára jól tartotta magát a Grimsby, amelynek a védelme hatékonyan semlegesítette Benjamin Seskót. Jobb hiányában maradtak az átlövések, de Bruno Fernandes sem tudott távolról betalálni Pym kapujába. Az utolsó 20 percbe lépve Gardner ismét szerzett egy érvényelenített gólt – a hazai centernek ezúttal les címén vették el a találatát. Néhány perccel később érkezett a válasz manchesteri oldalon egy egyéni villanás képében, a csereként beálló Bryan Mbeumo 16 méterről lőtte ki a jobb alsót – ez volt a francia támadó első gólja új klubjában.

A meccs hajrájában kapujához szegezte ellenfelét az egyenlítő gólra vadászó United, s a 86. percben Maguire, Dalot és Cunha is gólt szerezhetett volna az ötösről, de a labda rendre elakadt a védőkben, majd Pym fogta meg a labdát. Három perccel később aztán elfogyott a Grimsby szerencséje, s egy szöglet után Harry Maguire közeli fejesét védte be a hazai kapus. A ráadás ötödik percében meccslabdát kapott az Amorim-csapat, de Sesko és De Ligt másfél méterről közös erővel ügyetlenkedte a kapu fölé a labdát: jöhettek a tizenegyesek.

Az első öt sorozat nem hozott döntést, miután mindkét kapus kivédett egy-egy tizenegyest. A folytatásban többek között a korábbi feröeri válogatott kerettag Turi Géza Dávid is értékesítette a tizenegyesét, de míg a manchesteriek vasidegekkel rúgták be a tizenegyeseket, addig Onana hadilábon állt a szerencsével, mert négyszer is úgy kapott gólt a párbaj során, hogy bele tudott érni a labdába.

A továbbjutás végül a 13. sorozatban dőlt el (ez egyébként azt jelenti, hogy a kapusok is sorra kerültek – a szerk.), Darragh Burns gólra váltotta a tizenegyesét, Bryan Mbeumo (aki az első tizenegyesét még berúgta) ellenben a keresztlécet találta telibe, így a Grimsby Town jutott tovább (a pályára berohanó drukkerek örömére), míg a Manchester United szégyenszemre kiesett.

Turi Géza Dávid a 65. percben állt be a Grimsbybe – jól mozgott a pályán, s a tizenegyespárbajban sem hibázott. 23 évvel ezelőtt édesapja, Turi Géza is játszott a Manchester United ellen, amikor csapata, a Zalaegerszeg a Bajnokok Ligája 3. selejtezőkörében az MU-val csapott össze. A budapesti első mérkőzésen a ZTE 1–0-s diadalát az idősebb Turi cserekapusként a kispadról élte át, az 5–0-s manchesteri győzelmet hozó visszavágón azonban pályára léphetett: az egerszegiek kapuját védő Szasa Ilicset kiállították, így a 75. perctől bő negyed órát védhetett az Old Traffordon. Mindez életre szóló élmény lehetett, ám mi lehet annál jobb, ha az ember saját fia ezt túlszárnyalva, egy, az MU-t egy kupából kiejtő csapat tagjaként hagyja el a pályát? (V. J.) Túlszárnyalta édesapját

A TÖBBI MÉRKŐZÉSEN

Az élvonalbeli csapatok többi meccsén nem született meglepetés. Az Brighton egy laza hatost hintett a másodosztályú Oxford otthonában, a Fulham odahaza verte az ugyancsak második vonalbeli Bristol Cityt, míg az Everton a harmadik vonalban érdekelt Mansfieldet fektette két vállra.

ANGOL LIGAKUPA

A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT

Everton–Mansfield (III.) 2–0

Fulham–Bristol City (II.) 2–0

Oxford City (II.)–Brighton 0–6

Grimsby (IV.)–Manchester United 2–2 – tizenegyesekkel 12–11