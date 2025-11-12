Több esti meccset javasol a vb-re a Chelsea kapitánya

Erősen reméli Reece James, a Chelsea FC csapatkapitánya, hogy a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) fontolóra a veszi, hogy több esti mérkőzés legyen a 2026. június 11-én kezdődő labdarúgó-világbajnokságon, elősegítve ezzel azt, hogy a csapatoknak ne a fullasztó déli hőségben kelljen futballozniuk – írja a BBC.

A 25 éves játékos a „kékekkel” a nyáron szerzett tapasztalatokat az amerikai körülményekről, amelyeket többen is kritizáltak a nyári klubvilágbajnokság alatt. A Chelsea végül megnyerte a tornát, de túlzás lenne azt állítani, hogy a játékosok komfortosan érezték volna magukat, James csapattársa, az argentin Enzo Fernández például szédülésre panaszkodott a kegyetlen melegben.

„Ahogy kiléptél a szállodából, valósággal mellbe vágott a hőség” – idézte fel az emlékeket Reece James.

Philadelphiában, az egyik világbajnoki helyszínen például a Chelsea egyik edzésén 37 fokos meleg volt, 54 százalékos páratartalommal, így a hőérzet körülbelül 45 fok volt.

A Chelsea játékosainak is meggyűlt a bajuk a hőséggel a nyári klubvébén (Fotó: Getty Images)

„Irtó nehéz ilyen melegben játszani, főleg nekünk, angoloknak, mi otthon nem találkozunk ilyesmivel – mondta James, aki reméli, hogy a FIFA fontolóra veszi a javaslatot, miszerint a mérkőzéseket este kellene rendezni. – Engem még senki nem kérdezett meg ezzel kapcsolatban, de remélem, már beszéltek erről valakivel. A későbbi kezdési időpontok nagyon sokat segítenének, akkor nem kellene olyan fülledt melegben játszani.”

A BBC megjegyzi: a világbajnoki meccsek a klubvilágbajoksághoz hasonlóan magyar idő szerint este 6-kor, 9-kor, éjfélkor, valamint hajnal 3-kor kezdődnek majd.

James egyébként nemcsak az időjárási körülményekkel kapcsolatos aggodalmainak adott hangot, hanem a pályák minőségét is kritizálta.

„A pályák sem voltak épp a legjobb állapotban, mai szintén megnehezítette a dolgunkat, de remélhetőleg addigra, mire a világbajnokság elkezdődik, ezt is orvosolni tudják” – fogalmazott a szárnyvédő.