Nemzeti Sportrádió

„Álljon fel, Sir David!” – lovaggá ütötték David Beckhamet

V. H. L.V. H. L.
Vágólapra másolva!
2025.11.04. 16:41
Sir David Beckham és Lady Victoria (Fotó: Getty Images)
Címkék
AC Milan angol labdarúgó-válogatott Real Madrid III. Károly lovagi cím LA Galaxy Manchester United David Beckham
A mai naptól Sir David Beckham a hivatalos megszólítása a Manchester United, a Real Madrid, az LA Galaxy és a Milan egykori kitűnő középpályásának, akit a sport és a jótékonyság területén szerzett érdemeiért kedd kora délután lovaggá ütött III. Károly brit uralkodó a windsori királyi kastélyban.

Lovagi címet kapott az Egyesült Királyságban David Beckham. A 117-szeres angol labdarúgó-válogatott egykori középpályást kedd kora délután a windsori királyi kastélyban ütötte lovaggá a brit uralkodó – adta hírül a Sky Sports. Az 50 éves volt labdarúgó, aki jelenleg a Lionel Messit is foglalkoztató amerikai Inter Miami tulajdonosa, a címet a sport és a jótékonyság terén szerzett érdemeiért kapta III. Károlytól. A ceremóniára Beckhamet elkísérte felesége, Victoria, a Spice Girls női popcsapat énekesnője, valamint a szülei is.

Investitures 2025: Sir David Beckham Among Recipients
Ted Beckham, Victoria Beckham, David Beckham és Sandra Beckham (Fotó: Getty Images)

Rendkívül büszke nap ez a családunk számára – nyilatkozta az eseményt követően a karrierje során 19 nagyobb trófeát szerző futballsztár. – A londoni East Enden nőttem fel, nagyon szerény körülmények között. Mindig is az volt az álmom, hogy hivatásos labdarúgó legyek, s az országomért és a Manchester Unitedért küzdhessek. Minden egyéb, ami ezzel jár, hihetetlen, de a világ legfontosabb és legtöbbre becsült intézményétől ilyen elismerést kaptam, ami a legnagyobb büszkeség nekem. A monarchia mindig is nagyon fontos volt a családom számára. Itt lenni és megkapni a lovagi címet Őfelségétől, egészen szürreális dolog.”

 

AC Milan angol labdarúgó-válogatott Real Madrid III. Károly lovagi cím LA Galaxy Manchester United David Beckham
Legfrissebb hírek

Szoboszlai és Bellingham a két nyolcas – íme, a mi álomtizenegyünk a Liverpool–Real Madrid előtt

Bajnokok Ligája
57 perce

Szoboszlai Dominik a Real Madrid ellen is vezér lehet

Bajnokok Ligája
7 órája

A futballvilág az Anfielden – jön a Liverpool–Real Madrid rangadó a BL-ben; Tóth Balázs élete egyik legnagyobb védéséről

E-újság
17 órája

Régi ismerősök – Smahulya Ádám jegyzete

Bajnokok Ligája
17 órája

Angol klubok legyeskednek a Palmeirasban hamvaiból feltámadó brazil csatár körül – sajtóhír

Angol labdarúgás
Tegnap, 15:54

Megsérült a Real Madrid argentin középpályása, kihagyja a Liverpool elleni csörtét

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 14:28

A milánói vereség ellenére bizakodó a Roma edzője; Allegri elégedetlen az első félidő miatt

Olasz labdarúgás
Tegnap, 8:32

Kimaradt Dybala tizenegyese Milánóban, a Roma nem használta ki a Napoli botlását

Olasz labdarúgás
2025.11.02. 22:40
Ezek is érdekelhetik