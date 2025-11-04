„Álljon fel, Sir David!” – lovaggá ütötték David Beckhamet

Lovagi címet kapott az Egyesült Királyságban David Beckham. A 117-szeres angol labdarúgó-válogatott egykori középpályást kedd kora délután a windsori királyi kastélyban ütötte lovaggá a brit uralkodó – adta hírül a Sky Sports. Az 50 éves volt labdarúgó, aki jelenleg a Lionel Messit is foglalkoztató amerikai Inter Miami tulajdonosa, a címet a sport és a jótékonyság terén szerzett érdemeiért kapta III. Károlytól. A ceremóniára Beckhamet elkísérte felesége, Victoria, a Spice Girls női popcsapat énekesnője, valamint a szülei is.

Ted Beckham, Victoria Beckham, David Beckham és Sandra Beckham (Fotó: Getty Images)

„Rendkívül büszke nap ez a családunk számára – nyilatkozta az eseményt követően a karrierje során 19 nagyobb trófeát szerző futballsztár. – A londoni East Enden nőttem fel, nagyon szerény körülmények között. Mindig is az volt az álmom, hogy hivatásos labdarúgó legyek, s az országomért és a Manchester Unitedért küzdhessek. Minden egyéb, ami ezzel jár, hihetetlen, de a világ legfontosabb és legtöbbre becsült intézményétől ilyen elismerést kaptam, ami a legnagyobb büszkeség nekem. A monarchia mindig is nagyon fontos volt a családom számára. Itt lenni és megkapni a lovagi címet Őfelségétől, egészen szürreális dolog.”