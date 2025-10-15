PL: eltiltották a Chelsea vezetőedzőjét

Az olasz szakvezető szombaton a Nottingham Forest elleni Premier League-meccsen nem ülhet a kispadon, mert október 4-én második sárga lappal kiállította a játékvezető a bajnoki címvédő Liverpool FC ellen 2–1-re megnyert találkozó 96. percében, a győztes gól megszerzése után.

A klubvilágbajnok Chelsea edzője elismerte a fegyelmi vétséget, ennek ellenére 8000 fontot is kell fizetnie. Csapata hét forduló után a tabella hetedik helyén áll.