PL: eltiltották a Chelsea vezetőedzőjét

Egy mérkőzésre eltiltották Enzo Marescát, az angol labdarúgó-bajnokságban (Premier League) szereplő Chelsea vezetőedzőjét.
Az olasz szakvezető szombaton a Nottingham Forest elleni Premier League-meccsen nem ülhet a kispadon, mert október 4-én második sárga lappal kiállította a játékvezető a bajnoki címvédő Liverpool FC ellen 2–1-re megnyert találkozó 96. percében, a győztes gól megszerzése után.
A klubvilágbajnok Chelsea edzője elismerte a fegyelmi vétséget, ennek ellenére 8000 fontot is kell fizetnie. Csapata hét forduló után a tabella hetedik helyén áll.
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|7
|5
|1
|1
|14–3
|+11
|16
|2. Liverpool
|7
|5
|–
|2
|13–9
|+4
|15
|3. Tottenham
|7
|4
|2
|1
|13–5
|+8
|14
|4. Bournemouth
|7
|4
|2
|1
|11–8
|+3
|14
|5. Manchester City
|7
|4
|1
|2
|15–6
|+9
|13
|6. Crystal Palace
|7
|3
|3
|1
|9–5
|+4
|12
|7. Chelsea
|7
|3
|2
|2
|13–9
|+4
|11
|8. Everton
|7
|3
|2
|2
|9–7
|+2
|11
|9. Sunderland
|7
|3
|2
|2
|7–6
|+1
|11
|10. Manchester United
|7
|3
|1
|3
|9–11
|–2
|10
|11. Newcastle
|7
|2
|3
|2
|6–5
|+1
|9
|12. Brighton & Hove Albion
|7
|2
|3
|2
|10–10
|0
|9
|13. Aston Villa
|7
|2
|3
|2
|6–7
|–1
|9
|14. Fulham
|7
|2
|2
|3
|8–11
|–3
|8
|15. Leeds United
|7
|2
|2
|3
|7–11
|–4
|8
|16. Brentford
|7
|2
|1
|4
|9–12
|–3
|7
|17. Nottingham Forest
|7
|1
|2
|4
|5–12
|–7
|5
|18. Burnley
|7
|1
|1
|5
|7–15
|–8
|4
|19. West Ham
|7
|1
|1
|5
|6–16
|–10
|4
|20. Wolverhampton
|7
|–
|2
|5
|5–14
|–9
|2
