PL: eltiltották a Chelsea vezetőedzőjét

2025.10.15. 18:36
Fotó: Getty Images
Egy mérkőzésre eltiltották Enzo Marescát, az angol labdarúgó-bajnokságban (Premier League) szereplő Chelsea vezetőedzőjét.

Az olasz szakvezető szombaton a Nottingham Forest elleni Premier League-meccsen nem ülhet a kispadon, mert október 4-én második sárga lappal kiállította a játékvezető a bajnoki címvédő Liverpool FC ellen 2–1-re megnyert találkozó 96. percében, a győztes gól megszerzése után.

A klubvilágbajnok Chelsea edzője elismerte a fegyelmi vétséget, ennek ellenére 8000 fontot is kell fizetnie. Csapata hét forduló után a tabella hetedik helyén áll.

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Arsenal751114–3+1116
2. Liverpool75213–9+415
3. Tottenham742113–5+814
4. Bournemouth742111–8+314
5. Manchester City741215–6+913
6. Crystal Palace73319–5+412
7. Chelsea732213–9+411
8. Everton73229–7+211
9. Sunderland73227–6+111
10. Manchester United73139–11–210
11. Newcastle72326–5+19
12. Brighton & Hove Albion723210–1009
13. Aston Villa72326–7–19
14. Fulham72238–11–38
15. Leeds United72237–11–48
16. Brentford72149–12–37
17. Nottingham Forest71245–12–75
18. Burnley71157–15–84
19. West Ham71156–16–104
20. Wolverhampton7255–14–92

 

 

Ezek is érdekelhetik