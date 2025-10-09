Nemzeti Sportrádió

Százmilliós tőkeinjekciót jelentett be a Tottenham

2025.10.09.
Micky van de Venék további sikerehiez megvannak az anyagi alapok (Fotó: Getty Images)
A Tottenham Hotspur többségi tulajdonosa, az ENIC Sports & Development Holdings Ltd. 100 millió fontos (45 milliárd forintos) tőkeinjekcióval fejezte ki a Lewis családnak a klubbal kapcsolatos ambícióját, a jelentős pénzügyi hozzájárulás a csapat hosszú távú sikereit hivatott elősegíteni – közölte csütörtökön a londoni egyesület.

Tovább bővültek a pénzben eddig sem szűkölködő Tottenham Hotspur anyagi lehetőségei: az észak-londoni klub honlapján 100 millió fontos (45 milliárd forintos) tőkeinjekciót jelentett be csütörtök délelőtt. 

„Örömmel közöljük, hogy többségi tulajdonosunk, a Lewis családi tröszt az ENIC Sports & Development Holdings Ltd-en keresztül 100 millió fontnyi új tőkét injektált a klubba” – szólt a bejelentés.

A közleményben a klubvezetőség kiemelte: a befektetés tovább erősíti az egyesület anyagi pozícióját, további eszközöket biztosít ahhoz, hogy a klub hosszú távon jelentős sportsikereket érjen el, valamint jelzi a Lewis család elkötelezettségét a Tottenham iránt.

„Ahogyan azt néhány hete kijelentettem, a célunk a stabilitás, valamint az, hogy a klubvezetőség számára további erőforrásokat biztosítsunk ahhoz, hogy megvalósítsa a magunk elé kitűzött célokat. Tudom, hogy a Lewis családnak is komolyak az ambíciói a klub jövőjét illetően. A mai tőkeinjekció ezt az ambíciót tükrözi, és ezúttal szeretném megköszönni folyamatos segítségüket. Továbbra is mindent megteszünk, hogy Vinai Venkatesham klubigazgató és csapat a lehető legjobb irányba kormányozza az egyesületet” – nyilatkozta a tőkeinjekció kapcsán Peter Charrington klubelnök.


 

 

