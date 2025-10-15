Visszatért a Tottenhamhez a korábban eltiltott transzfermágus – hivatalos

Az olasz szakember érkezését már augusztusban megszellőztette a brit sportsajtó – mi itt számoltunk be a pletykákról –, miután júliusban lejárt a FIFA által kiszabott eltiltása.

Mint ismert, Paraticit korábbi klubja, a Juventus 2022-es, költségvetési csalással kapcsolatos botránya nyomán tiltotta el először a FIGC, majd a nemzetközi szövetség (FIFA) is, a torinói klub tíz korábbi vezetőjével (köztük Andrea Agnellivel és Pavel Nedveddel – a szerk.) együtt.

Az olasz szakember 2021-ben került a Tottenhamhez, s rövid munkássága alatt olyan játékosokat csábított Londonba, mint Richarlison, Dejan Kulusevski vagy Cristian Romero.