Visszatért a Tottenhamhez a korábban eltiltott transzfermágus – hivatalos

2025.10.15. 16:52
Fabio Paratici (Fotó: Getty Images)
Az angol élvonalban (Premier League) szereplő Tottenham Hotspur a hivatalos honlapján közölte, hogy visszatér a klubhoz Fabio Paratici, aki a dán Johan Lange oldalán sportigazgatóként tevékenykedik a londoniaknál.

Az olasz szakember érkezését már augusztusban megszellőztette a brit sportsajtó – mi itt számoltunk be a pletykákról –, miután júliusban lejárt a FIFA által kiszabott eltiltása. 

Mint ismert, Paraticit korábbi klubja, a Juventus 2022-es, költségvetési csalással kapcsolatos botránya nyomán tiltotta el először a FIGC, majd a nemzetközi  szövetség (FIFA) is, a torinói klub tíz korábbi vezetőjével (köztük Andrea Agnellivel és Pavel Nedveddel – a szerk.) együtt.

Az olasz szakember 2021-ben került a Tottenhamhez, s rövid munkássága alatt olyan játékosokat csábított Londonba, mint Richarlison, Dejan Kulusevski vagy Cristian Romero. 

