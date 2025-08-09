Ez a transzfer már összejön, a Milantól igazol a Newcastle

Az elmúlt hetekben a Newcastle United rengeteg kritikát kapott szurkolóitól, ami abból fakadt, hogy hiába a dúsgazdag tulajdonosi kör és a támogatások, a klub elől egyszerűen elhappolják a kiszemelteket más csapatok.

Ez a tendencia hamarosan véget ér, ugyanis a „szarkák” német válogatott középhátvédet szerződtetnek Malick Thiaw személyében a Milantól. A 24 éves játékosért 40 millió eurót fizet az NU, amely ötéves kontraktussal orvosi vizsgálatra várja Thiaw-t.



A Newcastle szinte egy teljes kezdőcsapatról lemaradt már ezen a nyáron, noha Aaron Ramsdale-t és Anthony Elangát sikerült megszereznie.



Thiaw után a következő érkező Nicolas Jackson lehet a Chelsea-től, ő adott esetben az egyelőre bizonytalan jövőjű Alexander Isakot helyettesítheti Eddie Howe rendszerében.