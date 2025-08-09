Sportrádió

Ez a transzfer már összejön, a Milantól igazol a Newcastle

2025.08.09. 18:56
Malick Thiaw a felkészülést a Milannál kezdte meg (Fotó: Getty Images)
Fabrizio Romano szerint minden készen áll arra, hogy a Milan német válogatott labdarúgója, Malick Thiaw csatlakozzon a Newcastle Unitedhez.

Az elmúlt hetekben a Newcastle United rengeteg kritikát kapott szurkolóitól, ami abból fakadt, hogy hiába a dúsgazdag tulajdonosi kör és a támogatások, a klub elől egyszerűen elhappolják a kiszemelteket más csapatok.

Ez a tendencia hamarosan véget ér, ugyanis a „szarkák” német válogatott középhátvédet szerződtetnek Malick Thiaw személyében a Milantól. A 24 éves játékosért 40 millió eurót fizet az NU, amely ötéves kontraktussal orvosi vizsgálatra várja Thiaw-t.


A Newcastle szinte egy teljes kezdőcsapatról lemaradt már ezen a nyáron, noha Aaron Ramsdale-t és Anthony Elangát sikerült megszereznie.

Newcastle’s failed transfers this summer
by u/DamnThatsInsaneLol in soccer


Thiaw után a következő érkező Nicolas Jackson lehet a Chelsea-től, ő adott esetben az egyelőre bizonytalan jövőjű Alexander Isakot helyettesítheti Eddie Howe rendszerében.

 

