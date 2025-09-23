„Mindig mondta, hogy én leszek a világ legjobbja” – elsírta magát Dembélé gyerekkori barátja az Aranylabda-gálán

Ousmane Dembélé és Moustapha Diatta együtt kezdtek futballozni, gyerekkoruk óta szoros kapcsolat fűzi össze őket. Bár végül csak a francia támadó jutott el a legmagasabb szintre, a barátságuk mit sem változott.

Köszönöm Moustaphának is, akivel négy-öt éves korunk óta együtt vagyunk. Mindig mellettem állt, folyamatosan támogatott. Mindig azt mondta nekem, hogy egy nap én leszek a legjobb a világon. És mi mindig együtt leszünk

– mondta barátjáról Dembélé a színpadon.

A már hat éve klub nélküli Diatta – aki a Caen U19-es csapatában szerepelt, mielőtt a spanyol negyedosztályig jutott – tehát jelen lehetett legjobb barátja életének legnagyobb pillanatánál, és könnyek között hallgatta végig a megható üzenetet. Az Aranylabda-gála így nemcsak sporttörténeti, hanem emberi szempontból is emlékezetes marad.