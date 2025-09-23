Nemzeti Sportrádió

„Mindig mondta, hogy én leszek a világ legjobbja” – elsírta magát Dembélé gyerekkori barátja az Aranylabda-gálán

R. D. P.R. D. P.
Vágólapra másolva!
2025.09.23. 10:29
null
Moustapha Diatta és Ousmane Dembélé – köztük az aranylabdás édesanyja, Fatimata (Fotó: Getty Images)
Címkék
Ousmane Dembélé Aranylabda labdarúgás
A hétfő esti Aranylabda-gála egyik legmeghatóbb pillanatát Ousmane Dembélé beszéde hozta el. A friss díjazott a közönség előtt külön kiemelte gyerekkori barátját, Moustapha Diattát, aki annyira elérzékenyült, hogy nem tudta visszatartani könnyeit.

Ousmane Dembélé és Moustapha Diatta együtt kezdtek futballozni, gyerekkoruk óta szoros kapcsolat fűzi össze őket. Bár végül csak a francia támadó jutott el a legmagasabb szintre, a barátságuk mit sem változott.

Köszönöm Moustaphának is, akivel négy-öt éves korunk óta együtt vagyunk. Mindig mellettem állt, folyamatosan támogatott. Mindig azt mondta nekem, hogy egy nap én leszek a legjobb a világon. És mi mindig együtt leszünk

– mondta barátjáról Dembélé a színpadon.

A már hat éve klub nélküli Diatta – aki a Caen U19-es csapatában szerepelt, mielőtt a spanyol negyedosztályig jutott – tehát jelen lehetett legjobb barátja életének legnagyobb pillanatánál, és könnyek között hallgatta végig a megható üzenetet. Az Aranylabda-gála így nemcsak sporttörténeti, hanem emberi szempontból is emlékezetes marad.

 

Ousmane Dembélé Aranylabda labdarúgás
Legfrissebb hírek

Neymar: Raphinha ötödik helye egy vicc

Spanyol labdarúgás
21 perce

„Valami nagyon furcsa dolog történt itt” – nem viselte jól fia vereségét Yamal apja

Spanyol labdarúgás
1 órája

Videó: szurkolók százai ünnepelték a friss aranylabdás Dembélét Párizs utcáin

Francia labdarúgás
2 órája

Labdarúgás: több mint 1200 fiatalperc az NB I 7. fordulójában

Utánpótlássport
2 órája

Lionel Messi is gratulált az aranylabdás Dembélének

Francia labdarúgás
4 órája

Dembélé: Nem volt feltétlenül célom, hogy elnyerjem az Aranylabdát

Minden más foci
11 órája

Ousmane Dembélé nyerte meg a férfi Aranylabdát Párizsban!

Minden más foci
13 órája

Ousmane Dembélé kapta a 2025-ös Aranylabdát

Minden más foci
13 órája
Ezek is érdekelhetik