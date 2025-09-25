Alekszandar Pesics: Ha ilyen helyzetben nem hinnék az egyenlítésben, szögre is akasztanám a cipőmet

„Ennél jobbkor nehezen jöhetett volna az egyenlítés… – mondta a Ferencváros gólját szerző Alekszandar Pesics az M4 Sportnak. – Nagyon örülök a gólnak, jót tesz az önbizalmamnak. Ami a meccset illeti, rosszul kezdtünk, ráadásul emberhátrányba is kerültünk. Ennek ellenére egységesen futballoztunk, megmutattuk, milyen fából faragtak bennünket, tényleg a végsőkig harcoltunk. Hittünk az egy pont megszerzésében, de ha ilyen helyzetben már nem hinnék az egyenlítésben, szögre is akasztanám a cipőmet.”

„Nagyon kellett ez a gól, így mindenkinek jobb a szájíze, szóval lehet mondani, hogy ez egy győztes egy pont – kezdte értékelését az FTC középpályása, Tóth Alex. – Nehéz volt, hogy viszonylag korán kiállították Makreckist, de mindenki küzdött-hajtott, próbáltuk az emberhátrányt minél jobban kiegyenlíteni. Szerintem a második félidőre egész jól sikerült, és a végén a gól már a pont volt az i-re. Jó volt a hozzáállás, megvolt a motiváció, segített a hazai pálya, mindenki mindent beleadott, ennek köszönhető a pontszerzés.”

A 19 éves játékos csapattársa második sárga lapjáról is beszélt: „Én nem éreztem, hogy veszélybe kerülhet az első lapja után. Nyilván a szabálytalanság butaság volt, de ez előfordulhat mindenkivel.”