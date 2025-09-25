Alekszandar Pesics: Ha ilyen helyzetben nem hinnék az egyenlítésben, szögre is akasztanám a cipőmet

„Ennél jobbkor nehezen jöhetett volna az egyenlítés… – mondta a Ferencváros gólját szerző Alekszandar Pesics az M4 Sportnak. – Nagyon örülök a gólnak, jót tesz az önbizalmamnak. Ami a meccset illeti, rosszul kezdtünk, ráadásul emberhátrányba is kerültünk. Ennek ellenére egységesen futballoztunk, megmutattuk, milyen fából faragtak bennünket, tényleg a végsőkig harcoltunk. Hittünk az egy pont megszerzésében, de ha ilyen helyzetben már nem hinnék az egyenlítésben, szögre is akasztanám a cipőmet.”
„Nagyon kellett ez a gól, így mindenkinek jobb a szájíze, szóval lehet mondani, hogy ez egy győztes egy pont – kezdte értékelését az FTC középpályása, Tóth Alex. – Nehéz volt, hogy viszonylag korán kiállították Makreckist, de mindenki küzdött-hajtott, próbáltuk az emberhátrányt minél jobban kiegyenlíteni. Szerintem a második félidőre egész jól sikerült, és a végén a gól már a pont volt az i-re. Jó volt a hozzáállás, megvolt a motiváció, segített a hazai pálya, mindenki mindent beleadott, ennek köszönhető a pontszerzés.”
A 19 éves játékos csapattársa második sárga lapjáról is beszélt: „Én nem éreztem, hogy veszélybe kerülhet az első lapja után. Nyilván a szabálytalanság butaság volt, de ez előfordulhat mindenkivel.”
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC–VIKTORIA PLZEN (cseh) 1–1 (0–1)
Budapest, Groupama Aréna, 16 117 néző. Vezette: Sander van der Eijk (Rens Bluemink, Stefan de Groot) – hollandok
FTC: Dibusz – Gartenmann (L. Joseph, 74.), Raemaekers, I. Cissé – Makreckis, Tóth A. (Pesics, 84.), Ötvös (Levi, 84.), N. Keita (Kanikovszki, a szünetben), O'Dowda – Gruber (Cadu, a szünetben), Varga B. Vezetőedző: Robbie Keane
PLZEN: Jedlicka – Paluska, Dweh, Jemelka – Memic, Cerv, Souaré, Doszki – Ladra (Visinsky, 70.) – Durosinmi (Zeljkovic, 86.), Vydra (Adu, 77.). Vezetőedző: Miroslav Koubek
Gólszerző: Pesics (90+4.), ill. Durosinmi (16.)
Kiállítva: Makreckis (38.)