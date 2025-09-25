Nemzeti Sportrádió

NHL: életveszélybe került a Dallas sztárja

2025.09.25. 22:07
Jamie Benn lemarad az idényrajtról (Fotó: Getty Images)
Légmell miatt életveszélybe került Jamie Benn, az észak-amerikai profi jégkorongligában (NHL) szereplő Dallas Stars kanadai sztárja.

A 36 éves csapatkapitány a Minnesota Wild elleni keddi felkészülési mérkőzésen lett rosszul. Először bordasérülésre gyanakodtak, de később kiderült, hogy komolyabb a baj: levegő került a mellkasfal és a tüdő közötti mellhártyaüregbe, és a levegőnyomás akadályozta Benn tüdejének megfelelő kiterjedését. Ez először légzési nehézségeket okozott nála, majd a tüdő – részleges vagy teljes – összeesése következett be.

Az NHL oldalán olvasható, hogy a csatárt csütörtökön megműtötték, és várhatóan négy hetet kell kihagynia, addig utazni sem tud.


A 2014-ben olimpiai bajnok, kétszeres All Star-válogatott, a 2014–2015-ös kiírásban pontkirály Benn 1192 alapszakasz-mérkőzésen 956 pontot (399 gól, 557 gólpassz), 120 playofftalálkozón pedig 80 pontot (28, 52) gyűjtött.

A Stars október 9-én a Winnipeg Jets otthonában kezdi a 2025–2026-os idényt.

 

