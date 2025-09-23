Nemzeti Sportrádió

A Milan egykapuzva ejtette ki a Leccét az Olasz Kupából

2025.09.23. 22:55
Christophe Nkunku megszerezte első gólját az AC Milan játékosaként (Fotó: Getty Images)
Rendkívül magabiztos győzelmet aratva jutott tovább az Olasz Kupában az AC Milan, amely hazai környezetben 3–0-ra győzött az egyetlen helyzetet kialakító, ám a 18. perctől emberhátrányban játszó Lecce ellen.

A Serie A-ban nyújtott teljesítmény alapján a házigazda egyértelmű esélyese volt a bajnokságban utolsó helyezett Lecce elleni találkozónak, ezt pedig a pályán is bizonyította Massimiliano Allegri csapata, ugyanis a Milan alaposan nekirontott ellenfelének.

A hazaiak előtt már az első percekben több nagy esély adódott, amikkel még nem tudtak élni. Bő negyedóra után viszont megfogyatkozott a Lecce, amikor egy hazai kiugratásnál Jamil Siebert buktatta Christophe Nkunkut, s a játékvezető először sárga lapot adott, aztán videózás után pirosra módosította ítéletét.

Emberelőnyét pedig két perccel később gólra is váltotta a Milan, amely Santiago Giménéz révén szerzett vezetést. A vendéglátó ezután is érvényesítette akaratát, szó szerint esélyt sem adva a Leccének, amelynek egyetlen próbálkozása sem volt az első félidőben. Fordulás után sem változott a meccs képe, a Milan továbbra is egykapuzott, s az 51. percben Christophe Nkunku kapásból vágott a kapuba egy jobb oldali beadást, megszerezve első gólját új csapatában.

A Lecce tíz emberrel teljesen esélytelen volt még egy támadásra is, a helyzeteket szinte futószalagon kialakító Milan újabb góljára kevesebb, mint tizenöt percet kellett várni, amikor egy újabb jobb oldali beadást Christian Pulisic fejezett be góllal.

A 70. percben aztán a mérkőzésen először a Lecce is eljutott az ellenfél kapujának előterébe, s Medon Berisha ígéretes szabadrúgását Mike Maignannak kellett szögletre tolnia. Ez volt viszont a találkozó egyetlen Lecce-lehetősége, a Milan a hajrában már lendületéből visszavéve is kontrollálta a mérkőzést és megérdemelten jutott tovább.

OLASZ KUPA
2. FORDULÓ
Milan–Lecce 3–0 (Giménez 20., Nkunku 51., Pulisic 65.)
Kiállítva: Siebert (18., Lecce)
KORÁBBAN
Cagliari–Frosinone (II.) 4–1
Udinese–Palermo (II.) 2–1

Szeptember 24., szerda
17.00: Parma–Spezia (II.)
18.30: Verona–Venezia (II.) (Tv: Arena4)
21.00: Como–Sassuolo
Szeptember 25., csütörtök
18.30: Genoa–Empoli (II.) (Tv: Arena4)
21.00: Torino–Pisa (Tv: Arena4)

 

Ezek is érdekelhetik