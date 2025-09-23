Az AC Milan és az Inter megállapodást kötött az új stadionról

Hosszú évek óta állandó témát szolgáltat az új milánói stadion terve. Két évvel ezelőtt, 2023 augusztusában például azért hiúsult meg a Milan és az Internazionale közös ötlete, mert 2025-től kezdődően építészeti megoldásai miatt műemléknek nyilvánították a San Sirót/Giuseppe Meazza Stadiont, ezért azt nem lehet lebontani. Akkor már arról is lehetett hallani, hogy a felek két külön stadiont építtetnek (az Inter Rozzanóban, a Milan San Donatóban).

Ezt követően egy évvel ezelőtt Giuseppe Sala, Lombardia székhelyének polgármestere jelentette be, hogy az Inter és a Milan is nemet mondott a felújítási tervek elkészítésével megbízott tervezőiroda javaslataira.

Múlt héten viszont újabb csavar jött a San Siróval kapcsolatban, amikor a milánói városvezetés eladta a két klubnak a közösen használt létesítményt, amely 2031-ig jelentős felújításon esik át.