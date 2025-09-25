Nemzeti Sportrádió

Díjátadó ünnepséget tartottak a Magyar Edzők Napja alkalmából

2025.09.25. 20:24
Balról jobbra: Kemény Dénes, Schmidt Ádám, Lakicsné Mihály Ilona, Molnár Zoltán (Fotó: Mura László)
Magyar Edzők Társasága Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Schmidt Ádám
A Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen rendezték meg a Magyar Edzők Napja ünnepségét, ahol Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár hangsúlyozta: az edzők segítenek abban, hogy a fiatalok közel kerüljenek a sporthoz és benne is maradjanak.

A Kemény „Fecsó” Ferenc Nevelőedzői Életműdíjat idén Lakicsné Mihály Ilona kapta, aki több mint öt évtizede tanítja az úszás és a vízilabda alapjait, és a vízilabda aranygeneráció több tagjának is edzője volt. Életműdíjban részesült továbbá Lengyák György Jenő és Molnár Sándor Gyula (atlétika), Csathó Józsefné Dragos Ágnes (kajak-kenu), Geleta Károly (öttusa, úszás), Hegedűs József (tenisz) és Hamza István (torna).

Mesteredzői díjat vehetett át Benczur Márton (vízilabda), Kissné Orosz Edit (sportlövészet) és ifj. Tomhauser István (atlétika). Az Ormai László-díjat Bognár György (labdarúgás) és Karlik Pál (atlétika) kapták.

Gratulálok minden magyar edzőnek, aki segíti a magyar sport fejlődését és segít abban, hogy minél több magyar fiatal kerüljön közel és maradjon benn a sport világában

fogalmazott a sportért felelős államtitkár, Schmidt Ádám.

Az év utánpótlásedzője Kaliba Viktor (úszás) lett, míg az év testnevelőtanár-edzője címet Karagics Mátyás (testnevelő tanár, röplabdaszakedző) nyerte el.

Utánpótlássport
3 órája

Utánpótlástrénereket díjaztak a Magyar Edzők Napján

A Testnevelési Egyetemen tartott Magyar Edzők Napján adták át Az év utánpótlásedzője díjat, amelyet a nyírbátori úszótréner, Kaliba Viktor kapott meg, míg a Kemény Ferenc nevelőedzői életműdíjat Lakicsné Mihály Ilona úszó- és vízilabdaedző érdemelte ki.

Az ünnepségen a Magyar Edzők Társasága együttműködési megállapodást írt alá a jégkorong-, a cselgáncs- és a kézilabda-szövetségekkel.

