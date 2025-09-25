Emberhátrányban mentett pontot a Fradi; Akilov Pilip: A Jóisten hozott Magyarországra

A Nemzeti Sport pénteki számából ajánljuk:

Az utolsó percig úgy tűnt, a Ferencváros–Viktoria Plzen Európa-liga-mérkőzésen a vendégek korai gólja és Cebrail Makreckis kiállítása már az első félidőben eldöntötte a meccset, de Robbie Keane cseréi a végén kiharcolták a döntetlent a Fradinak. Részletes beszámoló a Groupama Arénában lejátszott összecsapásról

Nikitscher Tamás bejátszhatja magát a Rio Ave kezdőcsapatába. A sérüléséből nemrégiben felépülő Nikitscher Tamás egyelőre csak kiegészítő szerepet kapott a Rio Avéban, de a Benfica elleni teljesítményét követően több játékpercre számíthat. Gyenge Balázs írása

Nehéz és több veszteséggel járó győzelmet aratott a Liverpool kedden a Ligakupában, s a következő körben a Crystal Palace-szal játszik, amelyet szombaton a bajnokságban fogad. Ez utóbbi mérkőzésen a hét közben pihenő Szoboszlai Dominik várhatóan visszatér a kezdőbe, Kerkez Milos játéka kérdéses. Gyenge Balázs háttéranyaga

Végre nem egyesélyes a bajnokság! A címvédő Szolnok mellett három másik aranyvárományos gárda is optimistán vághat neki a férfi kosárlabda-bajnokság új idényének, a pénteki rajton a nyáron alaposan megerősödő Alba Sopronban vendégszerepel. Fazekas Zoltán beharangozója

Williams: A teljes kilátástalanságból a dobogóra. Múlt hétvégén, a Formula–1 Azeri Nagydíján nyolc év után először szerzett önerőből dobogós helyezést a Williams, amely elképesztő mélységekből kapaszkodott fel a középmezőny elejére. A Mercedestől érkező James Vowles hamar összekapta a csapatot. Zsoldos Barna összeállítása

Akilov Pilip: A Jóisten hozott Magyarországra. Tizenhat év, 2009 után szerzett ismét érmet a magyar férfi ökölvívásnak. Akilov Pilip, aki az orosz–ukrán háború elől, Doneck mellől érkezett 2022-ben Magyarországra, rendkívül büszke, amiért minket képvisel a világ előtt. És a szegedi halászlé a kedvence. L. Pap István interjúja

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!