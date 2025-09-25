Pénteki sportműsor: Újpest–Nyíregyháza az NB I-ben, pályán a Bayern München a Bundesligában

SZEPTEMBER 26., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

NB I

8. FORDULÓ

20.00: Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

ANGOL CHAMPIONSHIP

7. FORDULÓ

21.00: West Bromwich Albion–Leicester City (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1

6. FORDULÓ

20.45: Strasbourg–Olympique Marseille

NÉMET BUNDESLIGA

5. FORDULÓ

20.30: Bayern München–Werder Bremen (Tv: Arena4)

PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA

7. FORDULÓ

21.15: Benfica–Gil Vicente (Tv: Sport2)

SPANYOL LA LIGA

7. FORDULÓ

21.00: Girona–Espanyol (Tv: Spíler2)

SZAÚDI PRO LEAGUE

4. FORDULÓ

20.00: Al-Ittihad–Al-Naszr (Tv: Spíler1)

TÖRÖK SÜPER LIG

7. FORDULÓ

19.00: Alanyaspor–Galatasaray (Tv: Sport2)

FUTSAL NB I

7. FORDULÓ

19.00: PTE-PEAC–Magyar Futsal Akadémia

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

CSELGÁNCS

GRAND PRIX-VERSENY, CSINGTAO

5.00: selejtezők

11.00: bronzmérkőzések, döntők (Tv: Sport2)

EVEZÉS

VILÁGBAJNOKSÁG, SANGHAJ

6.00: középfutamok, döntők

Benne 6.17: férfi egypár, C-döntő (Pétervári-Molnár Bendegúz)

GOLF

RYDER-KUPA, NEW YORK

13.10: foursome (felváltott ütéses) páros meccsek

18.25: four balls (saját labdás) páros meccsek

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

17.30: Corona Brasov (romániai)–SC Csíkszereda (romániai)

18.00: UTE–DEAC

18.30: FEHA19–DVTK Jegesmedvék

18.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–Dunaújvárosi Acélbikák

OSZTRÁK ICEHL

19.15: Black Wings Linz (osztrák)–VSV Villach (osztrák)

19.15: EC KAC (osztrák)–Graz99ers (osztrák)

19.15: TWK Innsbruck (osztrák)–Olimpija Ljubljana (szlovén)

19.30: Pioneers Vorarlberg (osztrák)–Vienna Capitals (osztrák)

19.45: Bolzano (olasz)–FTC-Telekom

19.45: Pustertal Wölfe (olasz)–RB Salzburg (osztrák)

KERÉKPÁR

ORSZÁGÚTI VILÁGBAJNOKSÁG, RUANDA

8.00: junior fiúk, mezőnyverseny (Révész Ádám) (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

12.00: U23, férfi mezőnyverseny (Feldhoffer Bálint) (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

KÉZILABDA

KLUBVILÁGBAJNOKSÁG, EGYIPTOM

14.30: Al-Sardzsa (arab emírségekbeli)–California Eagles (amerikai) (Tv: Sport1)

16.45: Zamalek (egyiptomi)–Taubaté (brazil) (Tv: Sport1)

19.30: Al-Ahli (egyiptomi)–Sydney University (ausztrál) (Tv: Sport1)

FÉRFI NB I

18.00: PLER-Budapest–Carbonex-Komló

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

19.00: Sopron KC–Alba Fehérvár

WNBA, RÁJÁTSZÁS

Szombat, 1.30: Indiana Fever–Las Vegas Aces (Tv: Sport1)

KÜZDŐSPORT

14.30: ONE Friday Nights, Bangkok (Tv: Sport2)

MOTORSPORT

GYORSASÁGIMOTOROS-VB, JAPÁN NAGYDÍJ, MOTEGI

1.45: Moto3, 1. szabadedzés (Tv: Match4)

2.45: Moto2, 1. szabadedzés (Tv: Match4)

3.45: MotoGP, 1. szabadedzés (Tv: Match4)

6.00: Moto3, edzés (Tv: Match4)

7.00: Moto2, edzés (Tv: Match4)

8.00: MotoGP, edzés (Tv: Match4)

Szombat, 1.40: Moto3, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)

Szombat, 2.25: Moto2, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)

Szombat, 3.10: MotoGP, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)

Szombat, 3.50: MotoGP, időmérő (Tv: Arena4)

Szombat, 5.45: Moto3, időmérő (Tv: Arena4)

SUPERBIKE-VB, ARAGÓNIAI ÁLLOMÁS

10.30: SBK, 1. szabadedzés (Tv: Arena4)

13.45: SSP, Superpole (Tv: Arena4)

14.45: SBK, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)

15.45: SSP300, Superpole (Tv: Arena4)

SPORTLÖVÉSZET

ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, BUDAPEST

Férfi 25 m gyorstüzelő pisztoly

9.00: alapverseny

14.15: döntő

SPORTMÁSZÁS

VILÁGBAJNOKSÁG, SZÖUL

12.00: férfi és női nehézségi mászás, döntő (Tv: Eurosport2)

TENISZ

ATP 500-AS ÉS WTA 1000-ES TORNA, PEKING

5.00: férfi és női egyes, 2. forduló; férfi és női páros, 1. forduló

8.30 után: Stollár Fanny, Kato Miju (magyar, japán)–Hunter Storm, Desirae Krawczyk (ausztrál, amerikai)

9.00 után: Bondár Anna–Veronyika Kugyermetova (orosz, 24.)

ATP 500-AS TORNA TOKIÓ

4.00: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő

TORNA

CHALLENGE-VILÁGKUPAVERSENY, SZOMBATHELY (ARENA SAVARIA)

15.00: selejtezők

TRIATLON

Világbajnoki sorozat, 7. forduló, Vejhaj

VÍZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ (DUNAÚJVÁROS)

C-csoport

17.00: Dunaújvárosi FVE–Grand Nancy (francia)

D-csoport

19.00: Trieste (olasz)–Rapallo (olasz)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Risztov Éva, Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények; Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Vendégünk Szőnyi Ferenc ultrasportoló és felesége, Szilvia

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Bánki József a vonalban

9.00: Kemény Dénes a vonalban; napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a negyedszázaddal ezelőtti sydney-i olimpia második hat napja

12.00: Bajnokok. Kissné Oroszi Edit magyar bajnok sportlövővel, mesteredzővel beszélget Szegő Tibor

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Gurulj be lassítva is! Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal

14.00: Karfiolfül – birkózómagazin Regős László Pállal

14.35: Hárompontos Péter Ágostonnal és Hamzók Gotfriddal

Hazafutás

Műsorvezető: L. Pap István

Szerkesztő: Szalai Kristóf

15.00: Beszélgetés Garát-Gasparics Fanni válogatott jégkorongozóval

16.00: Nemzeti Sportkör. Vendégek: Kovács Erika, Somogyi Zsolt, Göbölyös Gábor

17.00: Csodák Csodája; Hajdu Attilával beszélgetünk a Ferencváros–Plzen mérkőzés után

17.20: Nemzeti Sportkrónika

17.30: Tízpróba Károlyi Andreával

Körkapcsolás

Műsorvezető: Tóth Béla

Szerkesztő: Bera Emese

18.00: Ez történt a labdarúgó Európa-liga csütörtöki játéknapján – tények, érdekességek, középpontban a Ferencváros

18.30: Magyarok a török labdarúgóligában

19.00: Közvetítés a Vasas női röplabdacsapatának a görög Thirasz elleni felkészülési mérkőzéséről. Kommentátor: Virányi Zsolt

19.30: A DVTK a DVSC ellen készül a labdarúgó NB I-ben

20.00: Közvetítés az Újpest–Nyíregyháza NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Wukovics László

22.00: Új stadionra vár az AC Milan és az Inter labdarúgócsapata

22.30: Sportvilág Regős László Pállal