Robbie Keane: Büszke vagyok arra, ahogy a csapat reagált a kialakult helyzetre

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2025.09.25. 23:49
Robbie Keane (Fotó: Illyés Tibor/MTI)
FTC Robbie Keane Ferencváros
A labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 1. fordulójában a Ferencváros hazai pályán 1–1-et játszott a Viktoria Plzennel. A találkozó után Robbie Keane, az FTC vezetőedzője értékelt az M4 Sportnak.

„A szünetben nem beszéltem az első félidőről, annyit mondtam róla csak, hogy majd a piros lappal együtt később kivesézzük – nyilatkozott az M4 Sport kamerája előtt Robbie Keane. Megmondtam a fiúknak, hogy ez egy Robbie Keane-féle csapat, amely megmutatja a jellemét, sosem adja fel, a legvégsőkig küzd. A fordulást követően Kanikovszki megváltoztatta a játék képét az energiájával, ahogy megtartotta a labdát – fantasztikus volt. Varga Barnabást is ki tudom emelni, de mindenkit dicséret érdemel, aki a pályán volt. Mindenkinek készen kell állnia, erre jó példa Pesics, aki tíz perccel a vége előtt beállt, majd pedig gólt szerzett. Büszke vagyok arra, ahogy a csapat reagált a kialakult helyzetre, hiszen igencsak jól ellenféllel találkoztunk, és közel egy órán át emberhátrányban futballoztunk.”

A Ferencváros vezetőedzője a szurkolókat is dicsérte: „Végig kitartottak mellettünk, az egész mérkőzés során, még most is libabőrös vagyok tőle. Amikor gólt vagy piros lapot kaptunk, akkor is skandáltak, pozitív energiával láttak el bennünket, és ez biztosan kihatott a játékosokra is. Ennek is köszönhetően fontos pontot szereztünk, ami sokat számíthat a későbbiekben. Igaz, nem nyertünk, de ez a döntetlen felér egy győzelemmel.”

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC–VIKTORIA PLZEN (cseh) 1–1 (0–1) 
Budapest, Groupama Aréna, 16 117 néző. Vezette: Sander van der Eijk (Rens Bluemink, Stefan de Groot) – hollandok
FTC: Dibusz – Gartenmann (L. Joseph, 74.), Raemaekers, I. Cissé – Makreckis, Tóth A. (Pesics, 84.), Ötvös (Levi, 84.), N. Keita (Kanikovszki, a szünetben), O'Dowda – Gruber (Cadu, a szünetben), Varga B. Vezetőedző: Robbie Keane
PLZEN: Jedlicka – Paluska, Dweh, Jemelka – Memic, Cerv, Souaré, Doszki – Ladra (Visinsky, 70.) – Durosinmi (Zeljkovic, 86.), Vydra (Adu, 77.). Vezetőedző: Miroslav Koubek
Gólszerző: Pesics (90+4.), ill. Durosinmi (16.)
Kiállítva: Makreckis (38.)

 

