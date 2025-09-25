Nemzeti Sportrádió

A Genoa és a Torino is továbbjutott az Olasz Kupában

2025.09.25. 22:56
A Torino nem csak a gólnak, a továbbjutásnak is örülhetett a Pisa ellen (Fotó: Getty Images)
Olasz Kupa Empoli Genoa olasz foci Torino Pisa
A labdarúgó Olasz Kupa 2. fordulójának csütörtöki játéknapján a Genoa az Empoli, míg a Torino a Pisa ellen harcolta ki a továbbjutást.

A kora esti mérkőzésen a Genoa a 12. percben ugyan hátrányba került a másodosztályú Empolival szemben, de három perccel később kiegyenlített, majd a második félidőben újabb két gólt szerezve végül magabiztosan, 3–1-es győzelemmel harcolta ki a továbbjutást.

A játéknap második mérkőzésén a Torino Cesare Casadei 9. percben szerzett találatának köszönhetően gyűrte le 1–0-ra a Pisát, amely Juan Cuadrado kiállítása miatt a 62. perctől kezdve emberhátrányban futballozott.

OLASZ KUPA 
2. FORDULÓ, csütörtöki mérkőzések
Genoa–Empoli (II.) 3–1
Torino–Pisa 1–0

 

