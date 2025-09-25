A Genoa és a Torino is továbbjutott az Olasz Kupában

A kora esti mérkőzésen a Genoa a 12. percben ugyan hátrányba került a másodosztályú Empolival szemben, de három perccel később kiegyenlített, majd a második félidőben újabb két gólt szerezve végül magabiztosan, 3–1-es győzelemmel harcolta ki a továbbjutást.

A játéknap második mérkőzésén a Torino Cesare Casadei 9. percben szerzett találatának köszönhetően gyűrte le 1–0-ra a Pisát, amely Juan Cuadrado kiállítása miatt a 62. perctől kezdve emberhátrányban futballozott.

OLASZ KUPA

2. FORDULÓ, csütörtöki mérkőzések

Genoa–Empoli (II.) 3–1

Torino–Pisa 1–0