NS-infó: a Liverpool jelezte, hosszabbítana Szoboszlaival – még ebben az idényben

A hétvégén a Class Liverpool X-oldal számolt be arról, hogy a Liverpool FC már tárgyal Szoboszlai Dominikkal a középpályás 2028-ban lejáró szerződésének meghosszabbításáról, akire olyan kulcsemberként tekintenek a klubnál, akiből hosszú távon akár csapatkapitány is lehet. A Nemzeti Sport azóta liverpooli forrásból úgy értesült, hogy arról egyelőre nincs szó, hogy a Liverpool FC tárgyalóasztalhoz ült volna Szoboszlaival, az ugyanakkor igaz, hogy a klub már jelezte, szeretne hosszabbítani 24 éves magyar játékosával.

💣🇭🇺 EXCLUSIVE: Dominik Szoboszlai and #LFC in talks over contract extension. Current deal runs till 2028, 24y/o open to a new deal. Liverpool see him as vital and potential future captain. Szobo + family happy on Merseyside. Not advanced, but talks ongoing. W/ @KrrishFT. 🔴 pic.twitter.com/amWrp0ATo6 — Class Liverpool (@ClassLFC) September 21, 2025

Lehet, hogy vannak, akik számára meglepő, hogy 2025-ben már a hosszabbítás a téma, amikor még 2028 nyaráig él a jelenlegi szerződése Szoboszlainak, de a piaci trendeket megvizsgálva láthatjuk, a topklubok a legértékesebb játékosaik esetében általában nem várják meg, míg az utolsó két évre fordul az érvényben lévő szerződés. Pedrivel például idén januárban, tehát két és fél évvel a szerződésének lejárta előtt hosszabbított az FC Barcelona 2030-ig, de például a Real Madrid is 2023-ban hosszabbította meg Federico Valverde 2025-ben lejáró szerződését 2027-ig.

Az pedig nem is kérdés, hogy Szoboszlai a több éve Liverpoolban szereplő alapemberek közül az egyik legértékesebb. Maga Arne Slot beszélt arról nem rég a nyári igazolások kapcsán, hogy ha erősíteni akarnak, akkor nyilván csak értékes, drága játékosok jöhetnek szóba, hiszen a jelenlegi keretet is kimondottan értékes labdarúgók alkotják, és példaként hozta fel Szoboszlait, megemlítve, hogy a jelenlegi ára, ha piacra akarnák dobni, a 100 millió fontot is elérné. Ráadásul a korábban (tehát nem idén nyáron) szerződtetett alapemberek közül a 23 éves Ryan Gravenberch után Szoboszlai a második legfiatalabb a keretben, ami szintén jelentősen befolyásolja az értékét. A Liverpool azért is szeretné ebben az idényben, legkésőbb jövő év elején elkezdeni a konkrét tárgyalásokat Szoboszlaival, mert Michael Edwards vezérigazgató szeretné elkerülni, hogy olyan kényszerhelyzetbe kerüljön a jövőben a klub, mint idén nyáron, amikor Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk és Mohamed Szalah személyében egyszerre három kulcsembernek járt volna le a szerződése, akik közül végül utóbbi két játékost tudták megtartani, a jobbhátvéd ingyen szerződhetett a Real Madridhoz.