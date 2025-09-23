NS-infó: a Liverpool jelezte, hosszabbítana Szoboszlaival – még ebben az idényben

A hétvégén a Class Liverpool X-oldal számolt be arról, hogy a Liverpool FC már tárgyal Szoboszlai Dominikkal a középpályás 2028-ban lejáró szerződésének meghosszabbításáról, akire olyan kulcsemberként tekintenek a klubnál, akiből hosszú távon akár csapatkapitány is lehet. A Nemzeti Sport azóta liverpooli forrásból úgy értesült, hogy arról egyelőre nincs szó, hogy a Liverpool FC tárgyalóasztalhoz ült volna Szoboszlaival, az ugyanakkor igaz, hogy a klub már jelezte, szeretne hosszabbítani 24 éves magyar játékosával.
Lehet, hogy vannak, akik számára meglepő, hogy 2025-ben már a hosszabbítás a téma, amikor még 2028 nyaráig él a jelenlegi szerződése Szoboszlainak, de a piaci trendeket megvizsgálva láthatjuk, a topklubok a legértékesebb játékosaik esetében általában nem várják meg, míg az utolsó két évre fordul az érvényben lévő szerződés. Pedrivel például idén januárban, tehát két és fél évvel a szerződésének lejárta előtt hosszabbított az FC Barcelona 2030-ig, de például a Real Madrid is 2023-ban hosszabbította meg Federico Valverde 2025-ben lejáró szerződését 2027-ig.
Az pedig nem is kérdés, hogy Szoboszlai a több éve Liverpoolban szereplő alapemberek közül az egyik legértékesebb. Maga Arne Slot beszélt arról nem rég a nyári igazolások kapcsán, hogy ha erősíteni akarnak, akkor nyilván csak értékes, drága játékosok jöhetnek szóba, hiszen a jelenlegi keretet is kimondottan értékes labdarúgók alkotják, és példaként hozta fel Szoboszlait, megemlítve, hogy a jelenlegi ára, ha piacra akarnák dobni, a 100 millió fontot is elérné. Ráadásul a korábban (tehát nem idén nyáron) szerződtetett alapemberek közül a 23 éves Ryan Gravenberch után Szoboszlai a második legfiatalabb a keretben, ami szintén jelentősen befolyásolja az értékét. A Liverpool azért is szeretné ebben az idényben, legkésőbb jövő év elején elkezdeni a konkrét tárgyalásokat Szoboszlaival, mert Michael Edwards vezérigazgató szeretné elkerülni, hogy olyan kényszerhelyzetbe kerüljön a jövőben a klub, mint idén nyáron, amikor Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk és Mohamed Szalah személyében egyszerre három kulcsembernek járt volna le a szerződése, akik közül végül utóbbi két játékost tudták megtartani, a jobbhátvéd ingyen szerződhetett a Real Madridhoz.
Ugyanakkor azt is látni kell, mint azt a fent említett Pedri és Valverde példája is mutatja, hogy az ilyen hosszabbítások a klub részéről jelentős áldozatvállalást kívánnak, hiszen minimum kettő, de hosszabb, három-négy éves hosszabbításról is beszélhetünk, és nemcsak az anyagiakra kell itt gondolni. Nem véletlen, hogy a Class Liverpool hosszú távon a csapatkapitányi pozíciót is kilátásba helyezte Szoboszlai kapcsán, hiszen egy klub a kapitányi karszalaggal is ki tudja fejezni, hogy mennyire fontos szerepet szán egy adott játékosnak. Persze ez Szoboszlai esetében valóban csak hosszú távon jöhet szóba, hiszen jelenleg Van Dijk az LFC kapitánya, akit Andrew Robertson, Alisson Becker és Mohamed Szalah követ a helyettesek közül, de a felsorolt játékosok idősebbek Szoboszlainál és két éven belül lejár a szerződésük, a magyar középpályást viszont egy új megállapodással legalább 2030-ig, vagy akár még tovább is Liverpoolba tudnák kötni.
Egy ilyen megállapodás előkészítése azonban nem megy egyik napról a másikra. Számos részletet kell tisztázni már azt megelőzően is, hogy papírra vetnék a szerződéstervezet. Ennek az útnak az elején vagyunk most azzal, hogy a Liverpool jelezte hosszabbítási szándékát, a konkrét tárgyalások pedig legkésőbb 2026 elején elkezdődhetnek és ha minden a klub tervei szerint alakul, akkor még ebben az idényben (tehát jövő nyárig) sikerül is meghosszabbítaniuk Szoboszlai 2028-ban lejáró szerződését.
Szoboszlai 2023 óta 101 tétmeccsen szerepelt már a Liverpoolban, 16 gólt szerzett és 16 gólpasszt adott, egy új szerződéssel ezek a számok sokszorosára emelkedhetnének, válogatottunk csapatkapitánya pedig Liverpoolban is korszakos egyéniséggé válhatna…