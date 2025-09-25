A Barca egy nem mindennapi góllal hátrányba került, de végül begyűjtötte a három pontot

SPANYOL LA LIGA
6. FORDULÓ
Real Oviedo–FC Barcelona 1–3
Oviedo. V: Miguel Ángel Ortiz
Ovideo: Escandell – Ahijado, Bailly, Carmo, Alhassane – Hassan (Sibo, 65.), Dendoncker (Colombatto, 89.), Reina (Brekalo, 76.), Haira (Fores, 75.) – Cazorla (Ilics, 65.), Rondón. Vezetőedző: Veljko Paunovics
Barcelona: J. García – E. García, Araújo, Cubarsí, Martín (Koundé, 73.) – Casado (De Jong, a szünetben), Pedri (Bernal, 90+1.) – Raphinha (Lewandowski, 65.), Olmo, Rashford (Christensen, 90+1.) – Ferran Torres. Vezetőedző: Hansi Flick
Gólszerző: Reina (33.) , ill. E. García (56.), Lewandowski (71.), Araújo (89.)
ÖSSZEFOGLALÓ
A Barcelona húzóemberei közül Baldé, Gavi, Fermín López és Lamine Yamal sem tudta vállalni a játékot Oviedóban, ellenben a hazai kispadon feltűnt a nyáron Debrecenből szerződtetett, de eddig egy játékpercet sem kapó Brandon Domingues.
A mérkőzés az előzetes várakozásoknak megfelelően katalán fölényt hozott, de az asztúriaiak sem illetődtek meg, s amikor labdához jutottak, bátran vezették akcióikat. Az első 25 perc legveszélyesebb játékosa Rashford volt, de a hazai kaput védő Escandell rendre megakadályozta az angolt a gólszerzésben.
A 32. percben dupla helyzet maradt ki a hazai kapunál, Raphinha átlövése kijött a kapufáról, a kipattanóra Araújo érkezett, de lövését védeni tudta Escandell. Egy perccel később megbosszulták magukat a kihagyott helyzetek, miután a Barca kapusa, Joan García a saját 16-osán kívül szelidített meg egy előrebikázott labdát, majd Casadót kereste, de a túl erős passzt Alberto Reina fülelte le, majd 40 méterről az üresen tátongó kapuba helyezte a labdát.
A rúgott gól alaposan felspannolta a hazaiakat, s így a szünetig több komoly helyzete nem is volt a Barcelonának.
A szünetben Hansi Flick Frenkie de Jong beállításáva frissített, de a játékrész első perceiben meglepően kiegyenlített volt a játék, aztán az 56. percben jött a címvédő egyenlítő gólja: Araújo balról érkező lapos átadását Ferran Torres kezelte le, majd közeli lövését óriási bravúrral védte Escandell, de a kapus pechjére a kipattanóra Eric García érkezett, s közvetlen közelről a hálóba tuszkolta a labdát.
Ezt követően Raphinha és Ferran Torres is fordíthatott volna, de az ihletett formában védő Escandell mindkét támadóval kibabrált. Nem sokkal később Reina járt közel a duplázáshoz, de középre tartó lövését védte Joan García. A 70. percben más Escandell sem tudta megmenteni az Oviedót, Frenkie de Jong beívelését az öt perccel korábban becserélt Robert Lewandowski bólintotta a léc alá.
A második katalán gól után kétszer is egyenlíthetett volna a hazai csapat, de Koundé kétszer is remek ütemben tudott menteni, kibabrálva Rondónnal, míg a két oviedói lehetőség között Lewandowski is kicsikart egy bravúrt Escandellből. Izgalmas volt a végjáték, de végül a Barca tudta döntésre vinni a dolgot Ronald Araújo fejesével, így végül ha a vártnál nehezebben is, de hozta a papírformát, s mindhárom pontot elvitte a Carlos Tartiere Stadionból. 1–3
|A LA LIGA ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Real Madrid
|6
|6
|–
|–
|14–3
|+11
|18
|2. Barcelona
|6
|5
|1
|–
|19–4
|+15
|16
|3. Villarreal
|6
|4
|1
|1
|12–5
|+7
|13
|4. Espanyol
|6
|3
|2
|1
|10–9
|+1
|11
|5. Elche
|6
|2
|4
|–
|8–5
|+3
|10
|6. Athletic Bilbao
|6
|3
|1
|2
|7–7
|0
|10
|7. Getafe
|6
|3
|1
|2
|7–8
|–1
|10
|8. Betis
|6
|2
|3
|1
|9–7
|+2
|9
|8. Atlético Madrid
|6
|2
|3
|1
|9–7
|+2
|9
|10. Alaves
|6
|2
|2
|2
|6–6
|0
|8
|11. Valencia
|6
|2
|2
|2
|8–10
|–2
|8
|12. Sevilla
|6
|2
|1
|3
|10–10
|0
|7
|13. Osasuna
|6
|2
|1
|3
|5–5
|0
|7
|14. Rayo Vallecano
|6
|1
|2
|3
|7–9
|–2
|5
|15. Celta Vigo
|6
|–
|5
|1
|5–7
|–2
|5
|16. Real Sociedad
|6
|1
|2
|3
|6–9
|–3
|5
|17. Levante
|6
|1
|1
|4
|10–13
|–3
|4
|18. Oviedo
|6
|1
|–
|5
|2–11
|–9
|3
|19. Mallorca
|6
|–
|2
|4
|5–11
|–6
|2
|20. Girona
|6
|–
|2
|4
|3–16
|–13
|2