A Barca egy nem mindennapi góllal hátrányba került, de végül begyűjtötte a három pontot

SPANYOL LA LIGA

6. FORDULÓ

Real Oviedo–FC Barcelona 1–3

Oviedo. V: Miguel Ángel Ortiz

Ovideo: Escandell – Ahijado, Bailly, Carmo, Alhassane – Hassan (Sibo, 65.), Dendoncker (Colombatto, 89.), Reina (Brekalo, 76.), Haira (Fores, 75.) – Cazorla (Ilics, 65.), Rondón. Vezetőedző: Veljko Paunovics

Barcelona: J. García – E. García, Araújo, Cubarsí, Martín (Koundé, 73.) – Casado (De Jong, a szünetben), Pedri (Bernal, 90+1.) – Raphinha (Lewandowski, 65.), Olmo, Rashford (Christensen, 90+1.) – Ferran Torres. Vezetőedző: Hansi Flick

Gólszerző: Reina (33.) , ill. E. García (56.), Lewandowski (71.), Araújo (89.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A Barcelona húzóemberei közül Baldé, Gavi, Fermín López és Lamine Yamal sem tudta vállalni a játékot Oviedóban, ellenben a hazai kispadon feltűnt a nyáron Debrecenből szerződtetett, de eddig egy játékpercet sem kapó Brandon Domingues.

A mérkőzés az előzetes várakozásoknak megfelelően katalán fölényt hozott, de az asztúriaiak sem illetődtek meg, s amikor labdához jutottak, bátran vezették akcióikat. Az első 25 perc legveszélyesebb játékosa Rashford volt, de a hazai kaput védő Escandell rendre megakadályozta az angolt a gólszerzésben.

A 32. percben dupla helyzet maradt ki a hazai kapunál, Raphinha átlövése kijött a kapufáról, a kipattanóra Araújo érkezett, de lövését védeni tudta Escandell. Egy perccel később megbosszulták magukat a kihagyott helyzetek, miután a Barca kapusa, Joan García a saját 16-osán kívül szelidített meg egy előrebikázott labdát, majd Casadót kereste, de a túl erős passzt Alberto Reina fülelte le, majd 40 méterről az üresen tátongó kapuba helyezte a labdát.

Reina (jobbra) távoli emelésével szerezte meg a vezetést az Oviedo (Fotó: AFP)

Fotó: AFP

A rúgott gól alaposan felspannolta a hazaiakat, s így a szünetig több komoly helyzete nem is volt a Barcelonának.

A szünetben Hansi Flick Frenkie de Jong beállításáva frissített, de a játékrész első perceiben meglepően kiegyenlített volt a játék, aztán az 56. percben jött a címvédő egyenlítő gólja: Araújo balról érkező lapos átadását Ferran Torres kezelte le, majd közeli lövését óriási bravúrral védte Escandell, de a kapus pechjére a kipattanóra Eric García érkezett, s közvetlen közelről a hálóba tuszkolta a labdát.

Ezt követően Raphinha és Ferran Torres is fordíthatott volna, de az ihletett formában védő Escandell mindkét támadóval kibabrált. Nem sokkal később Reina járt közel a duplázáshoz, de középre tartó lövését védte Joan García. A 70. percben más Escandell sem tudta megmenteni az Oviedót, Frenkie de Jong beívelését az öt perccel korábban becserélt Robert Lewandowski bólintotta a léc alá.

A második katalán gól után kétszer is egyenlíthetett volna a hazai csapat, de Koundé kétszer is remek ütemben tudott menteni, kibabrálva Rondónnal, míg a két oviedói lehetőség között Lewandowski is kicsikart egy bravúrt Escandellből. Izgalmas volt a végjáték, de végül a Barca tudta döntésre vinni a dolgot Ronald Araújo fejesével, így végül ha a vártnál nehezebben is, de hozta a papírformát, s mindhárom pontot elvitte a Carlos Tartiere Stadionból. 1–3