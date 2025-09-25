Nemzeti Sportrádió

A Barca egy nem mindennapi góllal hátrányba került, de végül begyűjtötte a három pontot

2025.09.25. 23:36
AFPLewandowski csereként beállva szerzett gólt, a Barca legyőzte az Oviedót (Fotó: AFP)
FC Barcelona Oviedo La Liga
A Real Oviedo a vártnál sokkal jobban megnehezítette a címvédő FC Barcelona dolgát a La Liga 6. fordulójában, olyannyira, hogy az első félidőben a vezetést is megszerezte Joan García kapus hatalmas hibájából. A második félidőben azonban, a cserejátékosok jó teljesítményének is köszönhetően a Barcelona felőrölte a hazaiakat és 3–1-re győzött.

 

SPANYOL LA LIGA
6. FORDULÓ
Real Oviedo–FC Barcelona 1–3 
Oviedo. V: Miguel Ángel Ortiz
Ovideo: Escandell – Ahijado, Bailly, Carmo, Alhassane – Hassan (Sibo, 65.), Dendoncker (Colombatto, 89.), Reina (Brekalo, 76.), Haira (Fores, 75.) – Cazorla (Ilics, 65.), Rondón. Vezetőedző: Veljko Paunovics    
Barcelona: J. García – E. García, Araújo, Cubarsí, Martín (Koundé, 73.)  – Casado (De Jong, a szünetben), Pedri (Bernal, 90+1.) – Raphinha (Lewandowski, 65.), Olmo, Rashford (Christensen, 90+1.) – Ferran Torres. Vezetőedző: Hansi Flick
Gólszerző: Reina (33.) , ill. E. García (56.), Lewandowski (71.), Araújo (89.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A Barcelona húzóemberei közül Baldé, Gavi, Fermín López és Lamine Yamal sem tudta vállalni a játékot Oviedóban, ellenben a hazai kispadon feltűnt a nyáron Debrecenből szerződtetett, de eddig egy játékpercet sem kapó Brandon Domingues.

A mérkőzés az előzetes várakozásoknak megfelelően katalán fölényt hozott, de az asztúriaiak sem illetődtek meg, s amikor labdához jutottak, bátran vezették akcióikat. Az első 25 perc legveszélyesebb játékosa Rashford volt, de a hazai kaput védő Escandell rendre megakadályozta az angolt a gólszerzésben. 

A 32. percben dupla helyzet maradt ki a hazai kapunál, Raphinha átlövése kijött a kapufáról, a kipattanóra Araújo érkezett, de lövését védeni tudta Escandell. Egy perccel később megbosszulták magukat a kihagyott helyzetek, miután a Barca kapusa, Joan García a saját 16-osán kívül szelidített meg egy előrebikázott labdát, majd Casadót kereste, de a túl erős passzt Alberto Reina fülelte le, majd 40 méterről az üresen tátongó kapuba helyezte a labdát.

Reina (jobbra) távoli emelésével szerezte meg a vezetést az Oviedo (Fotó: AFP)
Fotó: AFP

A rúgott gól alaposan felspannolta a hazaiakat, s így a szünetig több komoly helyzete nem is volt a Barcelonának.

A szünetben Hansi Flick Frenkie de Jong beállításáva frissített, de a játékrész első perceiben meglepően kiegyenlített volt a játék, aztán az 56. percben jött a címvédő egyenlítő gólja: Araújo balról érkező lapos átadását Ferran Torres kezelte le, majd közeli lövését óriási bravúrral védte Escandell, de a kapus pechjére a kipattanóra Eric García érkezett, s közvetlen közelről a hálóba tuszkolta a labdát.

Ezt követően Raphinha és Ferran Torres is fordíthatott volna, de az ihletett formában védő Escandell mindkét támadóval kibabrált. Nem sokkal később Reina járt közel a duplázáshoz, de középre tartó lövését védte Joan García. A 70. percben más Escandell sem tudta megmenteni az Oviedót, Frenkie de Jong beívelését az öt perccel korábban becserélt Robert Lewandowski bólintotta a léc alá. 

 A második katalán gól után kétszer is egyenlíthetett volna a hazai csapat, de Koundé kétszer is remek ütemben tudott menteni, kibabrálva Rondónnal, míg a két oviedói lehetőség között Lewandowski is kicsikart egy bravúrt Escandellből. Izgalmas volt a végjáték, de végül a Barca tudta döntésre vinni a dolgot Ronald Araújo fejesével, így végül ha a vártnál nehezebben is, de hozta a papírformát, s mindhárom pontot elvitte a Carlos Tartiere Stadionból. 1–3 

A LA LIGA ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
1. Real Madrid6614–3+1118
2. Barcelona65119–4+1516
3. Villarreal641112–5+713
4. Espanyol632110–9+111
5. Elche6248–5+310
6. Athletic Bilbao63127–7010
7. Getafe63127–8–110
8. Betis62319–7+29
8. Atlético Madrid62319–7+29
10. Alaves62226–608
11. Valencia62228–10–28
12. Sevilla621310–1007
13. Osasuna62135–507
14. Rayo Vallecano61237–9–25
15. Celta Vigo6515–7–25
16. Real Sociedad61236–9–35
17. Levante611410–13–34
18. Oviedo6152–11–93
19. Mallorca6245–11–62
20. Girona6243–16–132

 

 

